Globo quer homenagem à veterana em remake de Vale Tudo

Nos bastidores da Globo, os trabalhos para a produção do remake de Vale Tudojá estão a todo vapor. E parece que a emissora não pretende poupar esforços com a sequência de um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira. A CARAS Brasil apurou que uma atriz veterana, que integrou o elenco da primeira versão, foi convidada para uma participação na trama; confira.

Vale Tudo foi originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A informação que se tem é que o remake será escrito por Manuela Dias (47). A novela ficará no lugar de Mania de Você, e pretende marcar a celebração dos 60 anos da emissora.

Segundo fontes da CARAS Brasil, a atriz Nathalia Timberg (95) está sendo sondada para uma participação no remake de Vale Tudo. A Globo quer muito a participação da atriz na nova versão da novela como uma forma de homenagem por toda sua trajetória nos 60 anos da emissora.

A informação é que o convite para Nathalia já foi feito, mas por enquanto não avançaram com as negociações. Se a atriz topar, será uma participação breve, mas como uma forma de homenagear a atriz e reforçar sua importância para história da Globo. E, claro, com uma personagem inédita na história.

Na primeira versão de Vale Tudo, Nathalia Timberg ficou responsável por imortalizar Celina Junqueira, irmã da grande vilã Odete Roitman (Beatriz Segall). A atriz também interpretou outros clássicos na emissora e recentemente fez uma participação em Fuzuê.

Por conta de toda sua história na Globo, Nathalia também foi convidada para série Tributo, do Globoplay, mas a CARAS Brasil apurou que ela recusou o convite na época. Agora, resta esperar se ela estará em Vale Tudo.

