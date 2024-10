João Gomes e Ary Mirelle exibem as fotos oficiais do casamento

Um dia após o casamento em Recife, João Gomes e Ary Mirelle surgem deslumbrantes nas fotos oficiais da união na igreja

O cantor João Gomes está oficialmente casado! Na noite de segunda-feira, 21, ele oficializou sua união com a influencer Ary Mirelle, que é a mãe do seu filho, Jorge, de 9 meses. Agora, nesta terça-feira, 22, o casal exibiu as fotos oficiais da união na igreja do Castelo de Brennand, em Recife.

Nas novas fotos, o casal apareceu sorridente e trocando carinhos. Em algumas imagens, eles apareceram juntinhos durante a festa.

“Conseguimos, meu amor. Eu te amo”, disse ela na legenda. Nos comentários, o cantor respondeu: “Te amo, gatinha. Eu sou o cara mais feliz desse mundo”.

Vale lembrar que Ary e João estão juntos desde 2022 e já são pais de Jorge, de 9 meses. Antes do casamento, eles explicaram a escolha do local do evento. "Não sonhava em casar na igreja. Nunca tive esse pensamento. Sempre quis muito fazer uma cerimônia na praia, algo mais leve. A decisão de casar na igreja veio agora, bem perto do casamento. Depois de ver esse local e o vestido, acabei mudando de ideia. Vai ser algo diferente do que costumava imaginar, mas do nosso jeitinnho. Tivemos um curto espaço de tempo para organizar tudo, mas será lindo, tenho certeza", disse ela

O bolo de casamento

A festa de casamento do cantor João Gomes e da influencer Ary Mirelle agitou a noite de Recife nesta segunda-feira, 21. Os dois reuniram cerca de 350 convidados em uma festa luxuosa e animada no Castelo de Brennand para a cerimônia de casamento e a celebração.

Para deixar a festa ainda mais completa, os noivos escolheram um bolo de casamento sofisticado. Eles optaram por um doce feito com quatro andares e decoração com flores de açúcar na cor laranja.

Ao lado do bolo, eles montaram uma mesa com doces sofisticados e muito bem decorados. Inclusive, eles decoraram todo o espaço com flores coloridas e perfeitamente organizadas.

O casamento deles aconteceu no final da tarde na capela do Castelo de Brennand. Saiba mais sobre a cerimônia religiosa aqui.