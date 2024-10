Bolo de casamento de João Gomes e Ary Mirelle chama a atenção. Veja a foto

Veja como é o bolo de casamento do cantor João Gomes e da influencer Ary Mirelle, que se casaram nesta segunda-feira, 21, em Recife

A festa de casamento do cantor João Gomes e da influencer Ary Mirelle agitou a noite de Recife nesta segunda-feira, 21. Os dois reuniram cerca de 350 convidados em uma festa luxuosa e animada no Castelo de Brennand para a cerimônia de casamento e a celebração.

Para deixar a festa ainda mais completa, os noivos escolheram um bolo de casamento sofisticado. Eles optaram por um doce feito com quatro andares e decoração com flores de açúcar na cor laranja.

Ao lado do bolo, eles montaram uma mesa com doces sofisticados e muito bem decorados. Inclusive, eles decoraram todo o espaço com flores coloridas e perfeitamente organizadas.

O casamento deles aconteceu no final da tarde na capela do Castelo de Brennand. Saiba mais sobre a cerimônia religiosa aqui.



O vestido de noiva de Ary Mirelle

A influenciadora digital Ary Mirelle escolheu um vestido de noiva clássico e sofisticado para seu casamento com o cantor João Gomes. A cerimônia aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 21, no Castelo de Brennand, em Recife, com a presença de cerca de 350 convidados.

Para o seu grande dia, a noiva escolheu um vestido branco no estilo tomara que caia e com a saia rodada. O modelito foi enfeitado com aplicações de flores de tecido e o visual foi completado com véu comprido e tiara no cabelo.

Mais cedo, João Gomes mostrou o seu look de noivo. Ele surgiu com terno azul marinho, camisa branca e gravata branca. Veja o look do noivo aqui.