Casamento de João Gomes e Ary Mirelle: Saiba os detalhes do grande dia

Chegou o grande dia do casamento de João Gomes e Ary Mirelle. Veja as fotos dos noivos, das madrinhas, da igreja e muito mais

O casamento do cantor João Gomes com a influenciadora digital Ary Mirelle aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 21, no Castelo de Brennand, em Recife. Os noivos escolheram o local após se apaixonarem pela arquitetura e decidiram celebrar o amor deles na igreja do espaço.

O grande dia dos noivos contou com a presença de cerca de 350 convidados e muitos detalhes em todos os cantos. João escolheu um terno azul marinho com gravata branca para se casar. Enquanto isso, Ary optou por um vestido de noiva clássico, com aplicações de flores de tecido e véu comprido.

Entre os convidados, eles contaram com a presença de celebridades como Xand Avião, Mirella Santos, Gabriel Farias, Isabele Timóteo, Gkay, entre outros.

A igreja foi decorada com flores em tons claros e contou com iluminação especial para destacar a bela arquitetura. As alianças foram levadas pelo irmão mais novo do noivo e a irmã da noiva, em um gesto de união das famílias.

Vale lembrar que Ary e João estão juntos desde 2022 e já são pais de Jorge, de 9 meses.

Veja as fotos e vídeos do casamento de João Gomes e Ary Mirelle:

Fotos do casamento de João Gomes e Ary Mirelle - Foto: Silvestre / Brazil News

Ver essa foto no Instagram

