Ary Mirelle explica escolha do local do casamento com João Gomes

Ary Mirelle se casa com João Gomes nesta segunda-feira, 21, em Recife. Saiba curiosidades sobre a organização do casamento

A influencer Ary Mirelle vai dizer o 'sim' para o cantor João Gomes no final da tarde desta segunda-feira, 21, em Recife. Os dois organizaram uma cerimônia de casamento luxuosa no Castelo de Brennand, um dos pontos turísticos da região e ela explicou o motivo da escolha do local.

A ideia inicial do casal era fazer o casamento no litoral, mas mudou de ideia quando foram visitar o espaço tradicional. "Não sonhava em casar na igreja. Nunca tive esse pensamento. Sempre quis muito fazer uma cerimônia na praia, algo mais leve. A decisão de casar na igreja veio agora, bem perto do casamento. Depois de ver esse local e o vestido, acabei mudando de ideia. Vai ser algo diferente do que costumava imaginar, mas do nosso jeitinnho. Tivemos um curto espaço de tempo para organizar tudo, mas será lindo, tenho certeza", disse ela.

O evento contará com cerca de 350 convidados, mas terá um clima intimista. "Escolhemos aqueles que fizeram parte da nossa vida de alguma forma, que sempre estiveram presentes, ajudando e aconselhando, tanto como amigos quando no crescimento do nosso relacionamento. Então, cada um que estará na cerimônia foi escolhido com muito carinho e são muito importantes para nós", afirmou.

A festa e a cerimônia vão ter decorações clássicas e atemporal. A ideia do casal é criaar um clima de acolhimento e simplicidade, com elementos que representam a história deles e também a cultura nordestina.

Prestes a subir ao altar, Ary contou como está se sentindo. "Estou ansiosa, mas tentando manter a calma para que tudo dê certo. Me sinto pronta para viver um dos melhores dias da minha vida", afirmou.

Detalhes do casamento de João Gomes e Ary Mirelle

O cantor João Gomes e a noiva, a influencer Ary Mirelle, já escolheram o local do casamento deles. Os dois vão se casar no Castelo de Brennand, em Recife, em breve e eles também definiram outros detalhes do grande dia. Confira:

O casamento de João Gomes e Ary Mirelle terá 350 convidados e eles prometem fazer um evento luxuoso. Para se casar, Ary usará um vestido de noivado feito pela estilista Rosa Clará, do Luna Estúdio Rosa. O modelito promete seguir o estilo tradicional, mas com detalhes delicados. Por sua vez, João usará um terno do New Garden.

Entre os padrinhos, os noivos contam com a presença de Vitor Fernandes e Mayra Santos, Tarcisio de Lima e Pollyana Silva, Iguinho Marques e Emily Marques, Lulinha Marques e Jaime Marque, Jeovanny Gabriel e Palloma Maia. E as alianças do casal serão levadas pela irmã de Ary e o irmão de João.

Vale lembrar que o casal já tem um filho, Jorge, que nasceu em janeiro de 2024.