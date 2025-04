Irmã de Neymar Jr divide foto inédita de Bruna Biancardi e Mavie; veja

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos compartilhou uma foto encantadora da sobrinha Mavie com Bruna Biancardi; confira o registro

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos usou as redes sociais na manhã deste domingo, 13, para compartilhar com o público um registro encantador da cunhada, Bruna Biancardi, junto com a pequena Mavie. A bebê de 1 ano é a filha mais velha do jogador de futebol com a influenciadora digital.

Na imagem postada por Rafaella, Bruna aparece sentada ao ar livre com a herdeira no colo, segurando nas mãos um dos coelhos de estimação dado pela cunhada. O novo membro da família foi entregue no sábado, 12, durante a 'Caça aos ovos da Mavie', evento organizado pela mamãe coruja.

A celebração adiantada de Páscoa foi feita por Bruna Biancardi para que a primogênita se divertisse junto com amigos e familiares. A influenciadora, inclusive, mostrou detalhes do momento especial, incluindo a decoração caprichada do local.

Nos cliques compartilhados, é possível notar a felicidade da pequena Mavie ao interagir com os dois coelhos recebidos de presente da tia Rafaella Santos. "Titia chegou com novos membros para a família", escreveu a companheira de Neymar Jr na legenda.

Vale lembrar que Bruna Biancardi está à espera de Mel, sua segunda filha com o jogador do Santos. Além das duas herdeiras com a influenciadora digital, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de 9 meses, frutos de relações anteriores.

Rafaella mostra foto inédita de Mavie e Bruna - Reprodução/Instagram

