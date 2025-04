Ex-BBB Davi Brito faz reflexão após término de namoro: 'Erguer a cabeça'

Vida que segue! O ex-BBB Davi Brito compartilhou uma nova reflexão após anunciar o fim da união com Adriana Paula

Campeão do BBB 24, Davi Brito retornou às redes sociais na manhã deste domingo, 13, para compartilhar com o público uma nova reflexão. No dia anterior, o jovem surgiu chorando ao explicar o que motivou o fim de seu namoro com a cirurgiã-dentista Adriana Paula.

Apesar da tristeza pós-término, Davi garantiu que seguirá em frente. O ex-BBB ainda aproveitou o momento para recitar um versículo da bíblia. "'O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre'", iniciou ele.

"A gente tem que estar sempre disposto a recomeçar, a levantar a cabeça, a não se abater com as situações da vida porque grandes lutas virão. Porque sem luta não há vitória. Sem luta não tem como ser campeão na vida, então muitas lutas aparecerão, muitas lutas virão, a gente tem que erguer a cabeça, ficar de pé e seguir a vida, porque Deus está conosco e é nosso refúgio e nossa fortaleza", continuou.

Vale lembrar que a ex-namorada de Davi Brito está grávida do primeiro filho. O anúncio da gestação foi feito diretamente pelo ex-BBB, que revelou a notícia aos fãs através de uma live nas redes sociais. No entanto, segundo o jovem, sua atitude precipitada teria sido o motivo do término da relação, que partiu da moça.

Grávida, ex de Davi Brito compartilha reflexão após desabafo

Ex-namorada de Davi Brito, a cirurgiã-dentista Adriana Paula usou as redes sociais na manhã de sábado, 12, para compartilhar com o público uma reflexão a respeito de caráter. A postagem aconteceu momentos depois do campeão do BBB 24 publicar um desabafo sobre o fim do relacionamento entre eles.

"Se o teu melhor nunca dependeu de ninguém, você já conquistou o maior pódio da vida: o caráter", diz a mensagem repostada por Adriana em seu perfil oficial. Apesar de não ter citado nomes, internautas acreditam que o 'pronunciamento' possa ter sido uma espécie de indireta para Davi; confira mais detalhes!

