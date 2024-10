João Gomes e Ary Mirelle curtem momento com o filho após o casamento

Depois da cerimônia religiosa de casamento em Recife, João Gomes e Ary Mirelle compartilham momento fofo com o filho de 9 meses

Logo depois do casamento, o cantor João Gomes e a influencer Ary Mirelle compartilharam um momento carinhoso com o filho, Jorge, de 9 meses. Os dois celebraram a união e o amor em uma cerimônia religiosa no Castelo de Brennand, em Recife, e protagonizaram um momento fofo com o bebê.

Ary mostrou quando o casal entrou em um carro para ir até o local da festa e contou com a companhia do filho. Os dois brincaram com o bebê e o cantor até se empolgou ao contar que já pretende ‘encomendar' mais um filho durante a lua de mel.

"Casamos, galera. Agora a gente vai para a festa", disse ela. E ele completou: "Vamos para a lua de mel fazer outro desse".

Ao chegarem na festa, eles foram para uma área reservada para o jantar e também para se prepararem para a festa. "Ela não para de se arrumar. Se ficar mais bonita que isso, vou ter que casar três vezes", brincou o noivo.

Ary Mirelle e João Gomes curtem momento com o filho após o casamento

O bolo de casamento

A festa de casamento do cantor João Gomes e da influencer Ary Mirelle agitou a noite de Recife nesta segunda-feira, 21. Os dois reuniram cerca de 350 convidados em uma festa luxuosa e animada no Castelo de Brennand para a cerimônia de casamento e a celebração.

Para deixar a festa ainda mais completa, os noivos escolheram um bolo de casamento sofisticado. Eles optaram por um doce feito com quatro andares e decoração com flores de açúcar na cor laranja.

Ao lado do bolo, eles montaram uma mesa com doces sofisticados e muito bem decorados. Inclusive, eles decoraram todo o espaço com flores coloridas e perfeitamente organizadas.

O casamento deles aconteceu no final da tarde na capela do Castelo de Brennand. Saiba mais sobre a cerimônia religiosa aqui.