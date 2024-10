Casados nesta segunda-feira, 21, João Gomes e Ary Mirelle emocionaram os convidados durante os votos de casamento; confira a declaração de cada um

Nesta segunda-feira, 21, João Gomes e Ary Mirelle se casaram em uma cerimônia encantadora realizada no Castelo de Brennand, em Recife. Durante a celebração, o casal emocionou a todos com suas declarações de amor durante os votos.

“Aquele Deus sabia que queria estar perto de você pela sua alegria e pelo seu jeito. Eu queria conquistar você, e assim nasceu nosso filho, com seus olhos... Não sei se você se lembra da primeira música que dediquei a você. Às vezes, eu me deito ao seu lado da cama e me pergunto se posso realmente fazer você feliz. Passei um tempo tentando encontrar as melhores palavras para demonstrar o quanto gosto de você”, iniciou João Gomes.

“Mas, para mim, o que ficou mais marcado foi a música ‘Movimenta Meu Corpo, Minha Vida’. Não é à toa que todas as músicas de amor que eu faço eu dedico a você, porque o elo maior do nosso amor é nosso filho. Como meu primeiro amor foi a música, essa sempre ficará marcada em meu coração. Foi assim que chorei hoje mais cedo…”, finalizou o artista.

Ary Mirelle também não deixou de se declarar ao amado. “Desde aquele primeiro dia em que te vi, eu sabia que não ia ser fácil ficar distante de você por tanto tempo. Não vou mentir, não achava que chegaríamos até aqui. Éramos pessoas tão diferentes e sempre tive medo de me machucar por causa disso. Mas você mudou minha vida em todos os sentidos, como sempre me avisou que mudaria”, disse ela.

Confira um trecho da cerimônia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Look de João Gomes para o casamento

O casamento do cantor João Gomes com a influencer Ary Mirelle aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 21, em Recife. O artista foi fotografado com seu look de noivo logo ao chegar no local do casamento, que é o Castelo de Brennand.

Gomes escolheu um terno em tom de azul escuro, camisa branca e gravata branca. Ele chegou ao local todo sorridente e já posou ao lado de alguns convidados da festa. Confira as fotos!