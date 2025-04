Gilberto Gil comenta próximos passos do tratamento de Preta: 'Dependendo'

O cantor Gilberto Gil falou sobre a saúde da filha, Preta Gil, e a possibilidade da artista em seguir o tratamento contra o câncer nos EUA

O cantor Gilberto Gil abriu o coração mais uma vez ao falar sobre a saúde da filha, Preta Gil, internada em um hospital em São Paulo. A artista, diagnosticada com um câncer colorretal em 2023, retomou o tratamento contra a doença em agosto de 2024 após o surgimento de novos tumores.

Em dezembro do mesmo ano, Preta passou por uma cirurgia delicada de 21 horas para retirada dos tumores. Recentemente, a famosa contou que pretende dar seguimento ao tratamento nos Estados Unidos, uma vez que os médicos do Brasil já fizeram tudo o que podiam por ela.

A viagem da cantora, no entanto, ainda não tem previsão de acontecer. Em entrevista à 'Veja', Gilberto explicou que a possibilidade do tratamento experimental fora do país não está totalmente certa.

" Não está definido que ela vá. Está dependendo da avaliação dos laboratórios, um em Nova York e o outro em Los Angeles ", declarou o veterano. Gilberto Gil ainda reforçou que a decisão da filha em expor a batalha contra o câncer a tem ajudado bastante.

"Isso promove a solidariedade e dá força. Mesmo que as pessoas não façam milagres, ajudam que milagres aconteçam", concluiu o cantor. Vale lembrar que Preta Gil foi transferida de UTI aérea do Rio de Janeiro para São Paulo no início deste mês.

Segundo o boletim médico divulgado na última semana, a famosa segue estável e sem previsão de alta. Na manhã deste domingo, 13, Malu Barbosa, uma das melhores amigas de Preta, compartilhou uma nova foto da cantora em suas redes sociais.

Preta Gil recebe visita de Gilberto Gil no hospital

Nos últimos dias, Preta Gil recebeu a visita especial do pai, Gilberto Gil, no hospital onde está internada. A foto do momento foi compartilhada por Bela Gil, irmã da cantora, através das redes sociais.

Sentada na cama, a famosa apareceu conversando com o pai. O cantor surgiu colocando a mão no ombro da herdeira e a olhando com muito carinho. "Amor, amor", escreveu a apresentadora ao postar o clique da irmã usando um pijama estampado e sem receber medicações intravenosas; confira o registro!

