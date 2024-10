Por que o corpo de Liam Payne ainda está na Argentina?

O cantor Liam Payne faleceu no dia 16 de outubro, mas o seu corpo ainda não foi liberado pelas autoridades da Argentina para ser sepultado na Inglaterra

A família do cantor Liam Payne ainda não conseguiu sepultar o corpo do artista na Inglaterra. Isso porque os restos mortais do artista seguem na Argentina. Agora, o motivo da demora da liberação das autoridades foi revelado.

Liam Payne faleceu no dia 16 de outubro ao cair da varanda de um hotel na Argentina. A morte dele chocou os fãs ao redor do mundo e também a sua família. Dois dias depois do ocorrido, o pai dele, Geoff Payne, chegou na Argentina para buscar o corpo do filho. Porém, ele segue por lá enquanto espera pela liberação das autoridades.

De acordo com a imprensa internacional, as autoridades da Argentina informaram para a família que a liberação do corpo de Liam só vai acontecer quando todas as análises forem concluídas. No momento, a equipe de legistas espera pelos resultados dos exames toxicológicos para definir a causa da morte do artista e concluir a investigação. O resultado deste procedimento pode demorar até 15 dias para sair.

Com isso, o corpo do cantor segue sob a guarda das autoridades. A previsão é que o corpo de Liam Payne seja liberado até o primeiro final de semana de novembro. Assim, os restos mortais dele devem seguir para uma funerária para a preparação para a viagem até a Inglaterra, que é onde a família dele vive.

Por enquanto, a família não revelou mais detalhes sobre como deve ser o funeral e o sepultado do corpo de Liam Payne.

A autópsia do corpo de Liam Payne

O cantor Liam Paynemorreu nesta semana ao sofrer uma queda em um hotel na Argentina. Nesta quinta-feira, 17, horas após o falecimento do artista, o relatório preliminar da autópsia revelou informações sobre a morte dele.

De acordo com a CNN norte-americana, o relatório informou que Payne faleceu em decorrência de ferimentos múltiplos e hemorragias internas e externas após cair da varanda do hotel. O Ministério Público da Argentina também pediu um relatório toxicológico, mas o resultado ainda não foi divulgado. Os detalhes sobre o velório e sepultamento do corpo do cantor não foram revelados pela família.

Anteriormente, os médicos envolvidos nos primeiros atendimentos após a queda falaram mais detalhes de como foi corpo do artista foi encontrado e apontaram que a morte foi instantânea. “Infelizmente, ele apresentava lesões incompatíveis com a vida devido à queda. Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa. Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo”, disse Alberto Crescenti, chefe do Serviço de Atendimento Médico de Emergência (SAME).

Logo depois, Crescenti acrescentou: “Com base no que a equipe viu, aparentemente houve uma fratura craniana e ferimentos extremamente graves que levaram à sua morte imediata”. Por enquanto, o resultado da autópsia não foi divulgado e a causa da queda também não foi esclarecida pela polícia.

Leia também: Saiba qual é o significado do número 444, que estava em mensagem de Liam Payne