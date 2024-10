Totia Meireles relembra cirurgia após diagnóstico de câncer de mama: 'Curada'

Nas redes sociais, a atriz Totia Meireles recordou que há um ano passou por uma cirurgia após ser diagnosticada com câncer de mama

Totia Meireles usou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para recordar um momento muito importante da sua vida. Em setembro do ano passado, a atriz descobriu que estava com um câncer de mama e há um ano ela fez a cirurgia para retirar o nódulo e passou por uma mastectomia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa postou uma foto do momento em que estava sendo operada e celebrou a sua cura. Além disso, Totia aproveitou para fazer um agradecimento a equipe médica.

"Hoje está fazendo 1 ano da minha cirurgia onde sai curada de um câncer de mama!!! Graças a esses médicos maravilhosos que me cercaram de carinho e competência! Obrigada Dr Mauricio Magalhães Costa e Dr Paulo Roberto Leal!", escreveu ela na legenda.

Em entrevista a CARAS Brasil em março deste ano, Totia Meireles falou sobre o câncer de mama. "Passei por um momento muito difícil agora. Na verdade, nunca falei sobre isso, é a primeira vez. Tive um câncer de mama há pouco tempo. Graças a Deus, peguei muito no início. Descobri em exames de rotina. Ele (nódulo) estava muito pequenininho, sete milímetros. Isso foi em setembro do ano passado. Final de outubro, operei. Quer dizer, estou com cinco meses de operada. Tirei as duas mamas e coloquei próteses. O nódulo foi só em uma, mas o meu médico achou por bem tirar as duas", contou em um trecho da conversa.

Confira:

Totia Meireles lamenta etarismo na profissão

Totia Meireles não esconde a alegria em ver o caminho que trilhou até os dias de hoje. Apesar disso, a atriz lamenta como o etarismo interfere em sua carreira e no trabalho de outras mulheres, que recebem cada vez menos papéis com o passar dos anos.

"A mulher, quando chega uma certa idade, parece que a gente não serve para nada. Estou sentindo muito isso agora, os papéis diminuíram muito", começa a Totia Meireles, em entrevista à CARAS Brasil. "Parece que nós não contamos histórias, não vivemos histórias. É muito mais difícil. Então, além de ser mulher, você ainda tem o etarismo batendo na sua porta. Temos que falar sobre, todo mundo tem que ter esse olhar para a mulher mais velha. Nós somos super experientes e passamos por muito até chegar aqui", acrescentou. Veja a entrevista completa!

