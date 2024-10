João Guilherme e Bruna Marquezine curtem dia na praia no Rio de Janeiro

Apaixonados, João Guilherme e Bruna Marquezine apareceram em clima de romance durante dia na praia no Rio de Janeiro

O ator João Guilherme e a atriz Bruna Marquezine estão apaixonados! Juntos há alguns meses, eles foram vistos em clima de romance na tarde desta quinta-feira, 31.

Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto curtiram uma tarde de folga na praia no Rio de Janeiro. Eles apareceram de mãos dadas após um banho de mar e ostentaram suas belezas enquanto caminhavam na areia.

Nas fotos, Bruna surgiu com um biquíni branco estilo fio-dental, enquanto João apostou em uma bermuda vermelha.

O casal assumiu o romance no início de agosto. Porém, as especulações de que eles estariam juntos começaram em abril. Recentemente, eles estiveram juntos em Paris, na França, para ela participar de eventos do mundo da moda.

Veja a galeria de fotos abaixo:

João Guilherme fala de casamento

Na noite desta terça-feira, 29, vai ao ar a participação de João Guilherme no programa ‘Lady Night’, comandado por Tata Werneck no Multishow. Em um trecho antecipado, o ator passou por um detector de mentiras e foi questionado sobre a possibilidade de se casar. Sincero, ele revelou seus planos de subir ao altar com Bruna Marquezine.

Durante o programa bem-humorado de Tata, João foi submetido a um polígrafo, e suas respostas foram analisadas por um profissional. Ao ser questionado sobre seu atual status de relacionamento, ele afirmou estar "apaixonadíssimo", e a resposta passou pelo teste. Além disso, o jovem também foi questionado sobre seus planos de casamento.

Com o aparelho monitorando seus sinais vitais, como batimentos cardíacos, pressão arterial e respiração, para verificar se ele estava falando a verdade, João confirmou que quer se casar com Bruna: “Penso muito, por mim já estava arrumando com a minha amada para estar casando logo, adoro”, disse o famoso, que também teve a resposta aprovada.

