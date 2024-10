Duda Santos revela ritual pessoal antes de iniciar uma nova personagem: 'Eu preciso'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Duda Santos abre sua intimidade e confessa como se prepara para começar novos projetos como atriz

Duda Santos (23) está em contagem regressiva para a estreia de Garota do Momento, próxima novela das seis da Globo, onde ela será a grande protagonista da trama. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz adianta sobre esse projeto e confessa como se prepara para iniciar novos trabalhos com a atuação: "Eu preciso".

Em Garota do Momento, Duda Santos será Beatriz. Esse é o seu quarto trabalho na emissora, a atriz estreou na Globo com Malhação: Toda Forma de Amar (2019) e caiu no gosto do público com a novela Renascer (2024), onde foi um dos destaques do remake. Ela menciona que, antes de iniciar uma nova novela, ela gosta de tirar um tempo sozinha para refletir.

"Eu preciso ficar sempre um pouco sozinha assim, sozinha comigo, com a personagem, entendendo ela. Costumo ir para [região da] serra, ficar um pouquinho lá e voltar. Quando a gente começa a fazer alguns personagens, com pouco tempo de descanso, a nossa cabeça fica louca", declara.

A atriz reforça que gosta de tirar esse tempo sozinha para refletir sobre a personagem e qual o caminho seguir com a história. Duda Santos afirma que, por conta de todos os projetos que vem desenvolvendo no audiovisual, é importante esse período consigo mesma.

"Então, é bom a gente estar sempre com um tempinho só você e o personagem, sem ninguém falando nada, para você decidir o que você acha, qual caminho é o mais bonito, o que você sente, é tudo muito de dentro. Acho que fazer novela, fazer arte é isso. É coração, é o seu coração, a sua história, então, a gente tem que ver onde a gente bota nossa história e ficar um pouco sozinha com o personagem, é o meu ritual", finaliza.

Leia também:Duda Santos protagoniza nova novela, Garota do Momento: 'Muito grata de estar nesse lugar'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: