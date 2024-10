Famosos vibram com notícia da gravidez de Lexa: ‘Que sonho’

Após Lexa anunciar que está grávida pela primeira vez, os amigos famosos mandam recados carinhosos para curtirem a notícia especial

A cantora Lexa agitou a internet na tarde desta quinta-feira, 31, ao anunciar que está grávida pela primeira vez. Ela é noiva do ator Ricardo Vianna, que será pai pela segunda vez, já que ele tem uma filha de outro relacionamento. Com a repercussão da notícia, os amigos famosos do casal fizeram questão de vibrarem junto com eles.

Nos comentários do post do anúncio da gravidez, várias celebridades deixaram recados carinhosos e divertidos para os futuros papais. Anitta disse: "iiiiihhhiiiiiiiii titia já tá programando as férias infantis na Disneyyyyy". Moranguinho escreveu: "Uhuuuuuuuu! Pode se preparar por que agora você viverá o maior amor do mundo,incondicional e sobrenatural. Muito feliz com essa notícia,que Deus abençoe abundantemente a sua vida,a sua casa e sua forte família que está sendo construída. Que esse anjinho,encha a vida de vcs de muita luz,força e união. Parabéns mamãe,papai e vovó babona".

Kelly Key comentou: "Que sonho, meu amorrrrr". Gabi Martins disse: "Que lindosssss. Deus abençoe muitoooo!!!". Bianca Andrade falou: "OOOOOOOOWN!!!!! Eu sei o quanto era seu sonho! Deus é perfeito!". Cacau Protásio escreveu: "Parabéns! Que linda! Feliz por vocês". Bárbara Coelho disse: "Felicidades, meu amor! Que alegria. Te amo te amo e te amo!".

Saiba como Lexa anunciou a gravidez

Em um vídeo nas redes sociais, Lexa e Ricardo Vianna contaram que vão ter um filho juntos. Na legenda, Lexa contou sobre a alegria de se tornar mãe. "Tô grávida!!! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida! Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… e QUE AMOR! É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação. Você é a mais linda poesia, o mais lindo acorde e a MAIOR realização que eu poderia ter! Quando rezo por você e coloco a mão na barriga espero que você sinta todo o amor que eu sinto e que cada música que a mamãe canta pra você chegue aí no “forninho” da melhor maneira", disse ela.

E completou: "Mamãe tá chorona, mamãe vive com sono, mamãe conversa muito com você antes de cada show avisando que vai mexer um pouquinho por aí… Minha benção divina, minha melhor composição.. eu e seu papai estamos tão felizes! Papai tá cuidando da mamãe com muuuito amor e te abençoa todos os dias com um sinal da cruz ao acordar e antes de dormir! Fica chorando em todos os ultrassons e fica mais nervoso que a mamãe… Te amamos nosso amooor! Estamos radiantes e aguardando o seu tempo, que é o tempo de Deus.. e Ele é PERFEITO! Vivaaaaaa!".

