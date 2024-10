Lançamento de música póstuma de Liam Payne é adiado

A música Do No Wrong, deixada por Liam Payne antes de morrer, seria lançada esta semana, mas teve seu lançamento adiado

Nesta terça-feira, 29, Sam Pounds, produtor que trabalhou com Liam Payne no último single do cantor, contou que a música póstuma do artista não será mais lançada na sexta-feira, 1º, como havia sido divulgado anteriormente.

Em sua conta no X, antigo Twitter, Sam contou que tomou a decisão de adiar o lançamento de Do No Wrong em respeito à família de Liam, que morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina.

"Hoje eu decidi adiar Do No Wrong e deixar essa decisão para todos os membros da família. Quero que todos os lucros vão para uma instituição de caridade da escolha deles (ou como eles desejarem)", começou ele.

Em seguida, o produtor musical afirmou que a perda ainda é bastante recente. "Ainda não é o momento. Ainda estamos todos de luto pela morte de Liam e quero que a família tenha seu momento de luto em paz e em oração. Vamos todos esperar", concluiu.

Today I’m deciding to hold “ Do No Wrong” and leave those liberties up to all family members. I want all proceeds go to a charity of their choosing (or however they desire). Even though we all love the song it’s not the time yet. We are all still mourning the passing of Liam and… — Sam Pounds (@iamsampounds) October 29, 2024

Teste toxicológico

Segundo informações divulgadas pelo TMZ, os resultados iniciais do teste toxicológico de Liam Payne revelaram a presença de múltiplas substâncias em seu organismo, incluindo uma mistura de drogas como cocaína rosa e crack. Essas substâncias teriam sido consumidas antes do incidente que levou ao falecimento do cantor.

A polícia forense de Buenos Aires, na Argentina, também confirmou ao TMZ que foi detectada a presença de "Cristal" no sangue de Liam, uma versão local da metanfetamina. A ABC News foi a primeira a reportar o caso, acrescentando que cetamina e ecstasy também faziam parte do coquetel de drogas identificado em seu sistema.

No quarto de hotel do artista, as autoridades encontraram uma garrafa de álcool e medicamentos prescritos para ansiedade. De acordo com informações do site internacional, os testes preliminares sugerem que o uso dessas drogas pode ter sido um fator determinante no acidente.

Vale destacar que, apesar do nome, a cocaína rosa não contém necessariamente cocaína. Ela é uma combinação de diversos entorpecentes e, de acordo com o Centro de Tratamento de Viciados do Reino Unido, geralmente inclui MDMA, cetamina e 2C-B. Popular por sua cor rosa vibrante, pode ser encontrada na forma de pó ou comprimido.

