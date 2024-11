Carol Macedo explode o fofurômetro ao mostrar o filho fantasiado de abóbora

A atriz Carol Macedo encantou os seguidores das redes sociais ao postar fotos do filho, Leo, com uma fantasia para o Dia das Bruxas

Carol Macedoexplodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 31, ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos do filho, Leo, de 1 aninho, fruto de seu casamento com Rafael Eboli.

Em clima do Dia das Bruxas, a atriz encantou ao mostrar o herdeiro fantasiado como uma abóbora. Nos cliques publicados no feed do Instagram, Leo aparece esbanjando fofura com o seu look enquanto passeia por um jardim.

"Búúú", brincou Carol na legenda da publicação. Os fãs se derreteram pelos registros. "Que lindo", disse uma seguidora. "Abóbora mais fofa que já vi", confessou outra. "Ah meu Deus, quanta fofura", falou uma fã. "E onde a gente tem maturidade pra tanta fofura. Que lindeza", comentou mais uma.

Vale lembrar que Leo completou seu primeiro ano de vida no dia 22 de agosto. Na ocasião, Carol postou alguns vídeos no hospital em que aparece se preparando para a chegada do herdeiro e se declarou. "Hoje comemoramos 1 aninho do nosso gorducho e essa sou eu exatamente há 1 ano atrás no nascimento dele. São momentos íntimos de muita ansiedade e felicidade na preparação do parto como também no pós-parto. Eu já imaginava que seria completamente apaixonada pelo meu bebê, mas o amor superou as expectativas. É maior, muito maior! Viva o Leo", disse ela, que realizou uma festa temática para o herdeiro alguns dias depois.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Macedo (@carolinemacedo)

Carol Macedo encanta ao mostrar passeio com o filho

Recentemente, Carol Macedo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns registros passeando com o filho, Leo, de 1 aninho. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz aparece tomando um sorvete ao lado do herdeiro, que está curtindo o passeio sentado em seu carrinho de bebê. Para o momento de lazer, Leo está usando um look todo verde, já a mamãe está com um top e uma saia longa de cor amarela, um lenço no cabelo e óculos escuros. Veja as fotos!

Leia também:Carol Macedo chama atenção ao surgir com conjunto estiloso