Neymar Jr exibe clique inédito com Bruna Biancardi e Mavie: 'Família linda'

O jogador de futebol Neymar Jr encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique com Bruna Biancardi e Mavie

Neymar Jr. encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 31, ao compartilhar um clique inédito em família.

Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador de futebol postou uma foto em que aparece ao lado de Bruna Biancardie da filha deles, Mavie, de 1 aninho, durante um passeio. Ainda no carrossel, o atleta posou com o pai, Neymar, e alguns amigos.

"Ótimos momentos com os amigos", escreveu ele na legenda, que também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua relação com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Helena, que tem apenas três meses, com Amanda Kimberlly.

O post recebeu diversos comentários dos internautas. "Lindos. Família linda", disse um seguidor. "Deus os abençoe ricamente", escreveu outro. "Que família linda", falou uma fã.

Mais cedo, Mavie roubou a cena a surgir fantasiada para comemorar o seu primeiro Dia das Bruxas. Em suas redes sociais, a influenciadora digital Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro ao compartilhar fotos da herdeira fantasiada de 'monstrinha' ao lado de uma amiguinha, Marina. A menina é filha de sua melhor amiga, Hanna Carvalho, com Cauê Brinatti.

Neymar mostra momento de muita fofura com a filha Mavie

Em suas redes sociais, Neymar sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 225 milhões de seguidores, e recentemente, o jogador se divertiu muito ao lado da namorada Bruna Biancardi e da filha Mavie, de um ano.

Em seu Instagram Stories, o craque filma a pequena no que parece ser o corredor de um hotel e diz: "Eu vou pegar esse neném". Ao chegar perto de Neymar, Mavie ameaça chorar. "Ela não gosta de ser pega", explicou o famoso. Veja!

