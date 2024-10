Clássico da Broadway retorna ao Brasil e promete grande elenco

A CARAS Brasil apurou sobre o retorno de um clássico da Broadway para os palcos brasileiros e detalhes da possível escalação

Nine, o Musical, um grande clássico da Broadway, deve retornar ao Brasil após um período de quase dez anos. Confira detalhes sobre essa adaptação para os palcos brasileiros e possível escalação do espetáculo com a nova versão.

O Ministério da Cultura recebeu e aprovou um projeto para captação de recursos por meio da Lei Rouanet a uma adaptação do clássico da Broadway para os palcos brasileiros. Essa parte de captação de recursos envolve buscar patrocinadores e apoio financeiro para realizar todos os detalhes para realizar a produção teatral.

Nine foi um grande sucesso na Broadway, onde estreou no início dos anos 1980. O musical foi uma ruptura para a Broadway, com um estilo cerebral e referências diferentes do que já havia sido feito até então.

Para a adaptação do clássico da Broadway, o elenco deve contar com grandes nomes da atuação como Nany People (59), Manu Gavassi (31), Diego Montez (32), Sônia Lima (65), entre outros destaques.

É importante reforçar que essa escalação não necessariamente será a oficial, isso acontece porque existem também outros projetos cadastrados em leis, aptos a captar e que nem sempre encontram patrocínio.

Por isso, após o espetáculo ser aprovado na captação, o que pode levar um certo tempo, não necessariamente todos os atores apontados para o elenco original da trama conseguem assumir o espetáculo, por diversas questões, inclusive como agenda.

No Brasil, a obra já ficou em cartaz nos palcos do Rio de Janeiro e São Paulo no ano de 2015, onde teve no elenco as atrizes Malu Rodrigues (31), Totia Meireles(66),Carol Castro (40) e Leticia Birkheuer(46).

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MANU GAVASSI NAS REDES SOCIAIS: