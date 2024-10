Casa que Ana Maria Braga está construindo para a filha está quase pronta; veja

Filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, revela como está a obra da casa sustentável que ganhou da mãe; veja as fotos da residência

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, mostrou que a casa sustentável que ganhou da mãe está quase ficando pronta. Nesta quarta-feira, 30, a herdeira da apresentadora postou alguns registros dos filhos na obra e exibiu um pouco do estilo de seu novo lar.

Priorizando a vida perto da natureza, a residência está localizado em Botucatu, em São Paulo, onde ela já mora com o marido, o professor de yoga colombiano Badarik González, e os quatro filhos. Mariana Maffeis então mostrou que as janelas têm formato redondo, as paredes feitas em terra crua e até um fogão à lenha.

"A cada novo dia estamos mais próximos de morarmos na nossa nova casa em que habitaremos por bons e longos anos e que será morada não somente nossa mas também de toda bem aventurança na terra pois sabemos dos privilégios que nos foram concedidos e sabemos valorizar o essencial à vida humana", contou ela.

"Claro que existem desavenças, desentendimentos e preocupações diversas. Isto também é inerente aos caminhos de cada um. Como trafegar por cada dificuldade, aí estaria a bem-vinda sabedoria. Nem sempre cumprimos inteiramente com nossos papéis e por vezes dói reconhecermos isso mas enquanto se é vivo sempre haverá novas chances para evolução. Estar em família também é um sacudir pedras dentro da garrafa e aos poucos limar arestas. Por mais privilégios que tenha alguém sempre haverá desafio. Essa é a graça da vida", refletiu sobre a convivência.

"Que venham muitas receitas em nosso fogão Victorello, como você vê na foto em processo de rejunte, brincadeiras em cima de onde der pra trepar, correr, pular. Essa casa está sendo feita pra vocês crianças amadas, que sabem dar valor a cada pedra sobre pedra. Sejamos todos felizes e prósperos", declarou.

Meses atrás, a filha da famosa já havia postado outras fotos da construção e dado alguns detalhes da obra sustentável. "Para quem perguntou sobre sustentabilidade, além do uso da terra crua, investimos numa cisterna de captação de água de chuva para uso nas latrinas, lavagem geral e lavagem de roupas", contou.

Filha de Ana Maria Braga explica por que decidiu morar no interior

Mariana Maffeis revelou os motivos de sua ida para Botucatu, a 230 quilômetros de São Paulo. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, ela disse que tem sorte de poder decidir seu próprio estilo de vida e quer envelhecer da melhor maneira possível. Além disso, sua mudança para o interior ocorreu de forma natural.

"Eu estou com 41 anos, esses anos vamos acumulando gostos, escolhas, isso constrói um estilo de vida, mas não é uma coisa que você pode escolher como uma música, eu fui escolhida por esse estilo de vida", disse. "Tem a agricultura natural, estilo de vida saudável, e Botucatu foi eleita a melhor cidade para envelhecer", continuou. Leia mais o que ela falou aqui.

