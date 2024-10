MC Daniel revela o resultado impressionante de tatuagem gigante nas costas

MC Daniel ficou sedado para fazer uma tatuagem gigante nas costas e o resultado chocou a todos! Veja o desenho colorido e repleto de referências

O cantor MC Daniel surpreendeu a todos ao mostrar o resultado impressionante de sua tatuagem gigante nas costas. Ele fez um desenho repleto de referências dos desenhos animados e filmes e com várias cores. Inclusive, o artista precisou ser sedado para realizar a tattoo.

O funkeiro ficou 7 horas em uma maca de cirurgia enquanto vários tatuadores faziam o desenho e pintavam a arte. O artista precisou tomar anestesia geral para não sentir a dor enquanto a tattoo era feita pelos profissionais.

Em um vídeo, ele exibiu a tatuagem completa e também os detalhes de cada desenho colorido. “Qual seu personagem favorito? Se você não conhece nenhum, você não é a mesma fita”, disse ele na legenda.

Namorada de MC Daniel revela método escolhido para seu parto.

Enquanto MC Daniel toma anestesia para “rabiscar” a pele com uma nova tatuagem, sua namorada, Lorena Maria, se vê diante da difícil decisão de também se submeter à anestesia durante o parto do primeiro filho do casal. Recentemente, a influenciadora digital compartilhou nas redes sociais o método que escolheu para a chegada do bebê.

"Meu parto vai ser normal. Tenho toda a estrutura para ter um parto normal. É muito melhor para a saúde do bebê e para a saúde da mamãe. Tudo bem que a gente sente uma dor, mas não quero nem pensar nisso agora! Nem fala sobre isso comigo, irmã. Já me vejo gritando muito", Lorena brincou e contou que estava procurando uma equipe para acompanhá-la no parto.

