Ex-integrante da banda One Direction, Liam Payne morre aos 31 anos

Conhecido por integrar o grupo musical One Direction, Liam Payne foi encontrado morto em hotel na cidade de Buenos Aires, na Argentina

Nesta quarta-feira, 16, o músico Liam Payne, conhecido por integrar a banda One Direction, morreu aos 31 anos de idade. Ele foi encontrado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, Argentina, após cair do terceiro andar.

Segundo informações do jornal La Nacion, a polícia foi acionada ao local para conter "um homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool". Alberto Crescenti, diretor do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, informou à mídia local que a morte foi imediata. Ele acrescentou que o artista sofreu uma queda de aproximadamente 13 metros de altura.

"Às 17h04 [local], através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, uma equipa local do SAME chegou e confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical. “Ele teve lesões incompatíveis com a vida em decorrência da queda", disse o chefe do SAME.

Liam Payne fez sua estreia artística aos 12 anos, atuando como Tony Manero em uma versão musical de "Saturday Night Fever", produzida pela companhia Pink Productions Theatre Company.

O artista alcançou a fama na década de 2010 após participar do reality musical "The X Factor". Junto com Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn, ele integrou a One Direction, boy band britânica que se tornou a mais popular dos anos 2010. O grupo lançou sucessos como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" e "Best Song Ever".

A banda se separou em 2016, e desde então, Payne seguiu carreira solo. Em 2019, ele lançou seu álbum "LP1", que contou com colaborações de artistas como o astro colombiano de reggaeton J. Balvin, a cantora britânica Rita Ora e o DJ russo Zedd.

Ele deixa o filho Bear Grey Payne, de 7 anos de idade, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Liam Payne (@liampayne)

Liam Payne surgiu de surpresa no Brasil para festa de 15 anos em Goiânia

Em 2021, o cantor Liam Payne surpreendeu a todos ao compartilhar que estava vindo ao Brasil. Mas, o que não esperavam é que o astro iria ser a atração de uma festa de 15 anos em Goiânia.

Os fãs colocaram ‘Liam’ nos trending topics do Twitter e compartilharam vídeos e fotos da festa. Ainda ficaram curiosos ao tentar desvendar como e porque Liam se apresentou no local.

Liam cantou suas músicas novas e sucessos da época em que participava do grupo One Direction, como History e You & I.