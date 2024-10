Tata Werneck rebate crítica após fazer piada no Lady Night

Tata Werneck rebateu a crítica de uma internauta após fazer uma piada no Lady Night, programa apresentado por ela no canal Multishow

Recentemente, Tata Werneck voltou com mais uma temporada do Lady Night, programa de humor exibido pelo canal Multishow.

A apresentadora foi criticada por uma internauta após perguntar para um convidado do programa se ele ficaria com ela. "Brincadeira ou não, não acho legal uma mulher casada com esse tipo de brincadeira! E o marido fica como?", escreveu a seguidora nas redes sociais.

Tata Werneck, que é casada com Rafael Vitti, fez questão de responder o comentário. "O Rafa me zoa mais do que eu zoo ele. O trabalho dele é novelas, exige que ele beije as mais lindas mulheres. No meu, eu faço essas brincadeiras", escreveu ela, adicionando ainda um emoji de coração.

Tata e Rafa são pais de Clara Maria, de cinco anos.

Festa

Clara Maria, filha de Tata Werneck e Rafael Vitti, completou cinco anos e ganhou uma festa grandiosa em uma casa de eventos infantis na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. No entanto, o tema da celebração chamou a atenção dos fãs e gerou críticas: A Família Addams.

Parte das pessoas que acompanham a apresentadora acharam desproporcional uma temática de "terror" para uma festa infantil. Em entrevista à CARAS Brasil, a Decoradora e especialista em projetos cenográficos Andrea Guimarães, responsável pela criação do aniversário da herdeira da famosa, discorda dos ataques e revela de quem foi a ideia do tema inspirado na série da Netflix.

De acordo com a profissional, Clara pediu para que a família realizasse seu aniversário com a temática inspirada na personagem Wandinha. Tudo não ocorreu do dia pra noite e levou um certo tempo para ficar pronto.

"Olha, o tema foi escolhido pela Cacá, então é o que a Tata falou: 'deixe as crianças em paz, foi uma escolha da minha filha, eu respeitei'. E ela falou: 'eu também não gosto de teia, eu não gosto disso, eu teria escolhido outro tema, mas eu respeitei o pedido da minha filha'. E a Tata não é a primeira. Existe essa internet que é lacração, só que as pessoas não entendem que é uma família por trás, que é uma criança por trás, então precisa ter muito cuidado, sabe, mas infelizmente hoje a internet anda em um descontrole", desabafa.

A decoradora conta que seguiu toda a ideia da aniversariante e de Wernek para elaborar o visual da festa. "Eu super respeitei, eu fiz o que ela me pediu, uma decoração linda para eles ficarem felizes. O importante é isso, que eles estão felizes, que eles amaram tudo", comemora.

