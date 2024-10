Liam Payne: autoridades citam a causa da morte do cantor

O cantor Liam Payne faleceu aos 31 anos de idade enquanto estava na Argentina. As autoridades envolvidas no resgate apontaram a causa da morte

O cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, faleceu aos 31 anos de idade na quarta-feira, 16, na Argentina. Ele caiu da varanda do quarto de hotel em Buenos Aires e as autoridades de socorro foram chamadas para atendê-lo. Porém, ele foi declarado morto no local.

De acordo informações da imprensa local, as autoridades revelaram informações sobre a causa da morte do cantor. De acordo com um representante do serviço de resgate, o artista sofreu fratura craniana e ferimentos graves no corpo. A morte dele foi instantânea por causa da gravidade dos ferimentos. A queda aconteceu de uma altura de cerca de 13 metros.

“Infelizmente, ele apresentava lesões incompatíveis com a vida devido à queda. Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa. Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo”, disse Alberto Crescenti, chefe do Serviço de Atendimento Médico de Emergência (SAME).

Logo depois, Crescenti acrescentou: “Com base no que a equipe viu, aparentemente houve uma fratura craniana e ferimentos extremamente graves que levaram à sua morte imediata”. Por enquanto, o resultado da autópsia não foi divulgado e a causa da queda também não foi esclarecida pela polícia.

Liam Payne, que estava com 31 anos, fez sua estreia artística aos 12 anos, atuando como Tony Manero em uma versão musical de 'Saturday Night Fever', produzida pela companhia Pink Productions Theatre Company. Mas foi em 2010 que ele alcançou a fama após participar do reality musical 'The X Factor'. Com Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn, ele integrou a boy band britânica 'One Direction'.

Última foto compartilhada por Liam Payne

Cera de 30 minutos antes da morte ser anunciada, o artista Liam Payne, que ficou famoso por fazer parte da banda One Direction, postou no Snapchat uma foto ao lado da namorada, Kate Cassidy. No registro, ela aparece de biquíni e óculos escuros, enquanto Lima estava de bermuda, boné e sem camisa. A foto, aliás, foi tirada em agosto de 2023 e postada por Kate com outras imagens dos dois juntos.