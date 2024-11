Marcelo Serrado teve grave crise de ansiedade em avião; especialista alerta

Ator Marcelo Serrado teve crise de ansiedade durante voo nos Estados Unidos; saiba como cuidar da saúde mental

Marcelo Serrado (57) passou por uma situação delicada em maio deste ano quando estava de férias com a família nos Estados Unidos. O ator global teve uma grave crise de ansiedade em um voo e viveu momentos terríveis por conta do problema.

Ele resolveu tornar a situação pública para alertar as pessoas sobre a importância de procurar ajuda especializada e de seguir boas práticas de estilo de vida. O objetivo é ajudar pessoas que já passaram por episódios parecidos.

"É muito importante eu falar isso porque eu sei que muita gente passa por isso. Cinquenta e cinco da população brasileira sofre por isso. Eu tive ontem pânico, com burnout por causa de muito trabalho, e síndrome de ansiedade. As três coisas juntas, um combo, né? E consegui. Fiquei quatro horas conversando comigo mesmo, de olhos fechados, tomei um remédio e me acalmei. Acho que posso ajudar outras pessoas com isso. Foram horas terríveis. Mas estou bem agora", disse.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Letícia de Oliveira, especialista em comportamento, alerta que situações como a que Serrado passou pode ser um indicativo de que alguma coisa está errada no corpo. Nesses casos, a ajuda de um profissional de saúde psicológica é indicado.

"A ansiedade, se a gente fizer uma comparação, uma metáfora, a ansiedade é como se fosse uma febre, uma febre emocional. Então, se a gente tem uma contaminação, se a gente tem vírus ou bactérias no nosso corpo, a gente aumenta a temperatura para sinalizar ali que tem alguma coisa errada e para o organismo tentar combater aquela doença. Quando se trata da emoção, quando tem algo errado no nosso funcionamento, nas nossas relações ou nas nossas escolhas, a ansiedade fica mais alta", explica.

"Então, como se fosse uma febre mesmo. A ansiedade é a nossa febre emocional. Se tem ansiedade alta, a ansiedade é sempre um sintoma. É um indicativo de que tem algum tipo de inflamação, algum tipo de infecção emocional. Então, como tratar? A gente precisa reavaliar a vida da pessoa que está com a ansiedade alta", complementa.

A especialista em comportamento diz que uma das ações de especialistas é entender como anda a rotina do paciente para propor mudanças necessárias. Sendo assim, um relaxamento no quadro pode ser alcançado. "Os comportamentos, as escolhas, a rotina, os relacionamentos para entender onde está o vírus ali, onde está o agente invasor que está interferindo diretamente no equilíbrio daquela estrutura emocional", conclui.

