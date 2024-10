Teste toxicológico aponta 'cocaína rosa' no corpo de Liam Payne

Teste toxicológico apontou presença de 'cocaína rosa' no corpo do ex-integrante da banda One Direction, Liam Payne; entenda

Segundo informações divulgadas pelo TMZ nesta segunda-feira, 21, os resultados iniciais do teste toxicológico de Liam Payne revelaram a presença de múltiplas substâncias em seu organismo, incluindo uma mistura de drogas como cocaína rosa e crack. Essas substâncias teriam sido consumidas antes do incidente que levou ao falecimento do cantor.

A polícia forense de Buenos Aires, na Argentina, também confirmou ao TMZ que foi detectada a presença de "Cristal" no sangue de Liam, uma versão local da metanfetamina. A ABC News foi a primeira a reportar o caso, acrescentando que cetamina e ecstasy também faziam parte do coquetel de drogas identificado em seu sistema.

No quarto de hotel do artista, as autoridades encontraram uma garrafa de álcool e medicamentos prescritos para ansiedade. De acordo com informações do site internacional, os testes preliminares sugerem que o uso dessas drogas pode ter sido um fator determinante no acidente.

Vale destacar que, apesar do nome, a cocaína rosa não contém necessariamente cocaína. Ela é uma combinação de diversos entorpecentes e, de acordo com o Centro de Tratamento de Viciados do Reino Unido, geralmente inclui MDMA, cetamina e 2C-B. Popular por sua cor rosa vibrante, pode ser encontrada na forma de pó ou comprimido.

Irmã de Liam Payne desabafa sobre a morte do cantor

Ruth Gibbins usou as redes sociais no último sábado, 19, para falar pela primeira vez sobre a morte de seu irmão, Liam Payne. O cantor britânico, que fez parte da banda One Direction, morreu aos 31 anos na última quarta-feira, 16, após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado, em Buenos Aires, na Argentina.

Em seu Instagram, Ruth compartilhou algumas fotos com o irmão e fez um desabafo comovente. "Meu cérebro está tendo dificuldade em entender o que está acontecendo, não acredito que você se foi. Só quero dirigir até sua casa e te encontrar lá escrevendo uma música ou fazendo arte e sentar com você enquanto você desenha ou faz algum artesanato", começou o texto.

"O que mais amo em você é sua habilidade de me fazer rir, nunca dou tanta risada igual quando estou com você. Sempre admirei seu talento, deveria ser ilegal e não ter apenas a habilidade de ser bom em algumas coisas, mas em tudo o que você tenta fazer, sem nem saber que está arrasando todas às vezes. Amo sua gentileza e sou muito orgulhosa de te chamar de meu irmão e meu melhor amigo. Você também fazia um ótimo jantar de domingo", acrescentou.

"Não sinto que esse mundo foi bom ou gentil o suficiente com você e, várias vezes ao longo dos últimos anos, você tentou muito superar tudo que estava contra você. Você só queria ser amado e fazer as pessoas felizes com a sua música. Você nunca acreditou que era bom o suficiente, espero que agora consiga ver a enxurrada de amor que nunca recebeu quando estava vivo", lamentou ela. Confira na íntegra.