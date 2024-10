Wesley Safadão mostra a família com looks estilosos para ensaio fotográfico

O cantor Wesley Safadão encantou os seguidores das redes sociais ao postar fotos ao lado da esposa, Thyane Dantas, e dos filhos

Wesley Safadãoencantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 31, ao compartilhar um ensaio fotográfico ao lado de sua esposa e filhos.

O cantor posou sorridente ao lado de Thyane Dantas e dos dois filhos deles, Ysis, de 10 anos, e Dom, de seis. O primogênito do artista, Yhudy Lima, de 13 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital e ex-A Fazenda Mileide Mihaile, também esteve presente nos registros.

Para o ensaio fotográfico em família, todos surgirem com looks estilosos: Wesley Safadão e Yhudy usaram um terno, enquanto Dom usou uma camisa branca e uma bermuda com suspensórios. Thyane apostou em um vestido longo na cor verde e Ysis surgiu com um vestido de cor clara.

Ao compartilhar as fotos em seu perfil no Instagram, Safadão se declarou para a mulher e os herdeiros. "Amor infinito!", escreveu ele, recendo vários comentários dos fãs. "Família linda e abençoada", disse uma seguidora. "Coisa mais linda", falou outra. "Família mais linda da internet. Lindos e chiques", afirmou uma terceira.

Confira:

Wesley Safadão fala sobre recuperação após cirurgia

Após precisar realizar uma operação de hérnia de disco nas vértebras L4 e L5, Wesley Safadão detalhou como está sendo sua recuperação. "Tava agora ali fazendo uma caminhada e o dia inteiro é assim, caminho uns 10, 20 minutos, sento um pouquinho, levanto, caminho um pouquinho, deito", contou.

"Ficar de repouso agora, cuidando aqui da recuperação… Eu tinha duas hérnias de disco, na l3 e l4 foi a que me operei em 2022 e na l4 e l5 que eu operei agora… Quando operei a primeira, já sabia que tinha a segunda… l4 e l5 me incomodava muito, sentindo muita dor e não teve jeito, teve que operar… Faz parte", completou.

