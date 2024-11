Taís Araujo mostra bastidores de O Auto da Compadecida 2

Taís Araújo mostra fotos do mês de outubro e revela um pouco dos bastidores de O Auto da Compadecida 2, que deve estrear em dezembro

Em suas redes sociais, Taís Araujo sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 31, a atriz compartilhou em sua conta no Instagram um carrossel de fotos do mês de outubro.

A atriz mostrou imagens de viagens, momentos em família, com os amigos e também de trabalho. Inclusive, em uma das fotos Taís surgiu caracterizada como Nossa Senhora Aparecida, personagem que ela interpreta em O Auto Da Compadecida 2.

"Outubro correu para novembro (meu mês) chegar com incríveis possibilidades, muito trabalho - e espero que festas", escreveu ela na legenda da publicação.

O filme, que tem estreia prevista para 25 de dezembro, mostra o reencontro de João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello) após 25 anos. João Grilo retorna à Taperoá e percebe que virou uma lenda na região, após Chicó passar anos contando a história de sua ressurreição.

Viagem

Taís Araújo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos e vídeos de sua viagem. Ela viajou para a Amazônia ao lado de um grupo de amigos.

Em seu perfil oficial, a atriz surgiu esbanjando beleza durante um mergulho em um rio. Depois, a atriz mostrou momentos divertidos com o seu grupo de viagem.

Ao dividir os registros, Taís falou sobre voltar para a Amazônia. "Voltei porque ainda há muito o que aprender por aqui. P.S: Do nada um clipe nosso no meio do carrossel? Sim! Porque estávamos inspiradas. P.S2: Assistam o último vídeo do carrossel", escreveu ela.

O post recebeu vários elogios. "Que energia gostosa", disse uma seguidora. "Que incrível, deu para sentir daqui essa alegria", falou outra. A atriz ainda respondeu uma pergunta de uma fã sobre o passeio. "Será que estava nas águas do Rio Tapajós? Que linda! Maravilhosa!", comentou. "Acertou! Tapajós e Arapiuns", respondeu.

