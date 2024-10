Saiba qual é o significado do número 444, que estava em mensagem de Liam Payne

Namorada de Liam Payne, Kate Cassidy revela mensagem que recebeu do cantor e um número chama a atenção: 444. Saiba qual é o significado

Namorada de Liam Payne, Kate Cassidy fez uma homenagem para o cantor após sua morte trágica na Argentina. Ele faleceu aos 31 anos após cair da varanda de um hotel e sofrer politraumatismos e hemorragias. Em suas redes sociais, a jovem relembrou fotos deles e até um recado do namorado quando estavam juntos.

Na mensagem, Liam contou que planejava se casar com ela. “Eu e Kate vamos casar em um ano/noivos e juntos para sempre”, disse ele. Em outro cartão, ele escreveu o número 444. Então, Kate também explicou o significado do número.

De acordo com um post compartilhado por ela, o número 444 representa uma proteção espiritual. A mensagem dizia: “A sequência numérica 444 é a favorita dos anjos. Provavelmente, você vai ver o número 444 quando estiver se sentindo sozinho. De forma simples, o número 444 vai lembrá-lo que os anjos sempre estão te apoiando. Quando você ver este número, tenha certeza de que você é protegido e amado pelos anjos”.

A autópsia do corpo de Liam Payne

O cantor Liam Paynemorreu nesta semana ao sofrer uma queda em um hotel na Argentina. Nesta quinta-feira, 17, horas após o falecimento do artista, o relatório preliminar da autópsia revelou informações sobre a morte dele.

De acordo com a CNN norte-americana, o relatório informou que Payne faleceu em decorrência de ferimentos múltiplos e hemorragias internas e externas após cair da varanda do hotel. O Ministério Público da Argentina também pediu um relatório toxicológico, mas o resultado ainda não foi divulgado. Os detalhes sobre o velório e sepultamento do corpo do cantor não foram revelados pela família.

Anteriormente, os médicos envolvidos nos primeiros atendimentos após a queda falaram mais detalhes de como foi corpo do artista foi encontrado e apontaram que a morte foi instantânea. “Infelizmente, ele apresentava lesões incompatíveis com a vida devido à queda. Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa. Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo”, disse Alberto Crescenti, chefe do Serviço de Atendimento Médico de Emergência (SAME).

Logo depois, Crescenti acrescentou: “Com base no que a equipe viu, aparentemente houve uma fratura craniana e ferimentos extremamente graves que levaram à sua morte imediata”. Por enquanto, o resultado da autópsia não foi divulgado e a causa da queda também não foi esclarecida pela polícia.