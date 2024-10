Shawn Mendes revela sua sexualidade em momento sincero durante show: ‘Descobrindo’

Shawn Mendes abre o coração e fala sobre o processo de descoberta de sua sexualidade após anos de especulações; confira o relato completo

Na última segunda-feira, 29, Shawn Mendes decidiu falar abertamente sobre a descoberta de sua sexualidade durante um momento sincero em um show nos Estados Unidos. Após anos sendo alvo de especulações, o cantor cantou sua música onde diz que sente atração por “garotas ou garotos”, mas afirmou que ainda considera difícil definir sua orientação.

No palco, Shawn decidiu interromper a apresentação para ter uma conversa sincera com o público. O cantor, que recentemente esteve no Brasil, afirmou que ainda está se descobrindo: "Eu acho meio bobo, porque eu penso que a sexualidade é uma coisa tão lindamente complexa, e é tão difícil só colocá-la em caixinhas", disse ele.

"Sempre pareceu como uma invasão em algo muito pessoal para mim, algo que eu estava descobrindo em mim mesmo, algo que eu ainda tinha que descobrir e ainda tenho", Shawn comentou sobre as especulações envolvendo sua orientação sexual, e afirmou que sempre preferiu manter o assunto em sigilo, mas decidiu compartilhar ‘a verdade’ com os fãs.

“A verdade real sobre a minha vida e a minha sexualidade é que, cara, eu só estou descobrindo como todo mundo. Eu realmente não sei às vezes, e outras vezes eu sei. Eu estou tentando ser realmente corajoso e apenas me permitir ser humano e sentir as coisas. E isso é tudo o que eu quero dizer sobre isso agora", o cantor finalizou.

Para concluir o assunto, Shawn cantou sua nova canção, onde afirma que está descobrindo sua orientação sexual: "Alguns dias eu mudo de ideia, você pode dizer o que precisa dizer. Você pode dizer que sou muito jovem, que sou muito velho. Você pode dizer que gosto de garotas ou garotos, o que quer que se encaixe no seu molde", diz a letra de ‘The Mountain’.

Vale destacar que Shawn Mendes já viveu romances com diversas celebridades, como o namoro de idas e vindas com a cantora Camila Cabello, e, mais recentemente, affair da cantora Sabrina Carpenter. Além disso, no ano passado, surgiram rumores de um possível envolvimento com a quiroprata 26 anos mais velha, Jocelyne Miranda.

Shawn Mendes surpreende com aparição inesperada no interior de Goiás

No final de setembro deste ano, Shawn Mendes surpreendeu os fãs brasileiros ao aparecer inesperadamente em Caldas Novas, no interior de Goiás. Após suas apresentações no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, o cantor canadense decidiu estender um pouco mais sua estadia no país e impressionou ao explorar novas regiões do Brasil.

