Ana Castela rompe o silêncio sobre decisão de se separar de Gustavo Mioto

Ana Castela fala pela primeira vez sobre separação de Gustavo Mioto em texto: ‘Nossas vidas vão continuar’

A cantora Ana Castela falou pela primeira vez sobre sua separação de Gustavo Mioto. Ela fez um post nos stories do Instagram sobre a decisão de encerrar o namoro pela terceira vez.

Porém, a artista não deu explicações sobre o motivo do término. Ela apenas deixou claro que segue firme em sua vida.

“Eu quero compartilhar algo importante com vocês, que sempre me acompanham e torcem por mim e pelo Gustavo. Nosso relacionamento chegou ao fim. Nossas vidas vão continuar, e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos. Peço a compreensão, o respeito e o amor de vocês, que sempre estiveram ao meu lado. Obrigada por tudo”, disse ela.

Separação foi anunciada por Gustavo Mioto

O fim do namoro de Gustavo Mioto e Ana Castela foi anunciado por ele em uma entrevista e se tornou notícia nesta sexta-feira, 13. Em entrevista ao Portal Leo Dias, o cantor contou que está solteiro e ainda que está dedicado na divulgação de seu novo projeto, o DVD Atemporal, além de sua carreira internacional.

Situação inesperada no Grammy

A cantora Ana Castela ganhou um troféu no Grammy Latino de 2024, mas confessou que não foi fácil chegar ao local da premiação após uma confusão de horários. A estrela levantou uma suspeita sobre quem passou o horário errado para ela, que precisou rezar para chegar no horário certo e não se atrasar.

“A gente tava achando que alguém queria boicotar. A gente chegou em cima, faltando 15 minutinhos pra ser a nossa categoria. A hora que a gente chegou, a moça falou: ‘Meu Deus, você precisa subir logo’. Falou em inglês, né? O moço traduziu. Aí eu subi. Dentro do carro eu estava rezando para Deus me dar tempo, para dar tempo de chegar. Falei: ‘Vou manter a calma, não vou ficar ansiosa, vou ficar tranquila’. A hora que eu sentei no banco do Grammy, eu comecei a tremer muito. Aí parece que a minha ansiedade descarregou tudinho em mim naquela hora”, afirmou em entrevista no podcast Podpah.

Então, a morena revelou sua suspeita. “Era eu rezando de um lado, Bruna rezando de outro, conversando no celular. Mas juro, foi… Foi muita loucura. Porque passaram o horário pra gente e não era esse horário, era bem mais cedo que esse horário”, afirmou.

