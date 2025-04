Luciano Camargo celebra parceria com Mattos Nascimento: ‘Maior sucesso’

Luciano Camargo conta sobre como foi gravar a música ‘Quer Vitória’ com Mattos Nascimento em seu novo projeto gospel

O cantor Luciano Camargo está com novidade em sua carreira na música gospel. Nesta sexta-feira, 4, ele lança a música Quer Vitória, que é uma regravação dele com o cantor Mattos Nascimento. Radiante com a nova canção, ele contou que foi o responsável por escolher a canção seu repertório.

“Eu escolhi, como poderia ser qualquer outra dele, pois todas me tocam profundamente. Antes de tudo, cantar com o Mattos é benção. Essa música é o maior sucesso dele”, disse ele, e completou: “Essa canção é um presente para todos que acreditam no poder da fé e da perseverança. Ter o Mattos comigo neste momento torna tudo ainda mais especial”.

A regravação faz parte do projeto gospel Unidos Pela Fé, de Luciano Camargo, e chega às plataformas digitais para ser um sucesso. O audiovisual foi gravado no Rio de Janeiro em novembro de 2024 e encantou os fãs do artista com as mensagens inspiradoras de fé e superação nas faixas de louvores.