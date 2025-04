Recém-casados, Amado Batista e Calita Franciele revelam se planejam filhos

O cantor Amado Batista contou como conheceu a atual esposa, Calita Franciele, e revelou se o casal deseja ter filhos

Amado Batista e Calita Franciele não escondem o quanto estão felizes na atual fase da vida! Recém-casados, o cantor e a miss retornaram há poucos dias da viagem de lua de mel realizada para a Bahia.

Em entrevista ao 'TV Fama', da RedeTV!, o casal abriu o coração ao falar sobre o início do romance e revelaram se desejam aumentar a família. De acordo com o artista, que já é pai de quatro filhos, um novo herdeiro não está nos planos.

"Não, não vem neném, não. Temos só nós dois para viver essa vida maravilhosa. Eu já sou pai de quatro. Nós vamos viver a vida juntos, namorar muito, né, amor?", declarou Amado Batista.

Ao longo do bate-papo, a esposa do cantor revelou como os dois se conheceram: "Fui ao show dele, cantei todas e ele olhou para mim", divertiu-se Calita Franciele. "Achei ela no meio do povo, descabelando lá, cantando, gritando e falei: 'O que é isso?! Uma mulher desse jeito?!'. E ela pediu pra tirar foto", contou Amado.

"Ele normalmente não tira foto depois do show, mas abriu uma exceçãozinha", brincou a miss, recordando o primeiro contato com o companheiro. Juntos desde 2024, Amado Batista e Calita Franciele oficializaram a união no civil em março deste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Calita Franciele Miranda de Souza (@calitafransouza)

Esposa de Amado Batista celebra conclusão de curso superior

Recentemente, a Miss Universe Mato Grosso 2024 Calita Franciele, de 23 anos, recebeu o certificado de conclusão de curso superior em Biologia. A esposa de Amado Batista se formou em um centro universitário localizado em São Paulo.

"Quando você percebe que seus esforços e choro não foram em vão", celebrou Calita ao compartilhar com os seguidores a imagem de seu certificado.

Leia também: Esposa de Amado Batista rebate crítica de internauta: 'Muito sortudo'