Ana Castela se emociona ao vencer o Grammy Latino

A cantora Ana Castela venceu o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja e se emocionou ao receber o prêmio

Nesta quinta-feira, 14, está acontecendo a cerimônia de premiação do Grammy Latino em Miami, nos Estados Unidos. E a premiação contou com muitos brasileiros entre os indicados.

Ana Castela foi a vencedora na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja. A cantora chegou a se emocionar ao subir no palco para receber o prêmio pelo álbum Boiadeira Internacional.

Para a ocasião especial, a artista apostou em um loo repleto de brilho e claro que não deixou de lado o chapéu de boiadeira, sua marca registrada.

Declaração

O amor está no ar! Indicada na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com seu disco Boiadeira Internacional (Ao Vivo), a cantora Ana Castela recebeu uma declaração apaixonada de Gustavo Mioto nas redes sociais nesta quinta-feira, 14.

Por meio dos Stories no Instagram, o sertanejo mostrou que sua torcida vai totalmente para a amada. "Hoje é o dia que você anota mais um pedaço de história no mundo... Hoje, mais uma vez, você leva o sertanejo para o planeta... Muito orgulhoso e ansioso para te ver com esse prêmio na mão, e mais ansioso ainda para comemorar pessoalmente e bem perto! Te amo... boa sorte!", escreveu Mioto.

Nesta edição, dois brasileiros se destacam nas principais categorias: Anitta, concorrendo a Gravação do Ano com seu sucesso Mil Veces, e Xande de Pilares, nomeado na categoria Álbum do Ano com o disco Xande Canta Caetano.

Apesar de ser muito reservado com relação a sua vida pessoal, o cantor e compositor Gustavo Mioto está cada vez mais apaixonado pela cantora Ana Castela e não esconde de ninguém esse amor. Em entrevista à Revista CARAS, o artista abre o coração ao falar de sua amada e elogia a força e trajetória da 'boiadeira' na música brasileira: "Uma das salvações para o sertanejo".

Entre idas e vindas, o relacionamento dos dois tem evoluído bastante a cada dia. Gustavo avalia que vem aprendendo muito com Ana e acredita que sua companheira é uma das revelações no cenário sertanejo brasileiro.

“Eu a ajudo com a experiência que tenho e ela me ajuda com a inovação que está trazendo para o sertanejo”, pontua.

