Ana Castela se espanta ao ganhar panetone gigante: 'Nem sabia que existia'

A cantora sertaneja Ana Castela se diverte ao exibir tamanho do presente inusitado recebido em sua casa nesta terça-feira, 10

A cantora Ana Castela exibiu aos seguidores o presente de Natal inusitado que recebeu em sua casa nesta terça-feira, 10. Por meio dos stories do Instagram, a sertaneja mostrou que ganhou um panetone gigante da empresária Karla Marques e se espantou com o tamanho do "recebido".

"Olha o tamanho desse panetone", abismou-se."Nem sabia que existia um panetone desse. Meu deus!", prosseguiu. Apesar de ter se referido à guloseima como panetone, no vídeo, é possível ver que o presente se trata de um "chocotone".

Além do presente de natal gigante, a artista também recebeu de Karla vários hidratantes labiais com cheiro de panetone, uma nova investida da marca que a empresária representa.

Confira, abaixo, o panetone gigante que Castela recebeu em sua casa:

Ana Castela conquista primeiro Grammy!

Recentemente, Ana conquistou o prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja por Boiadeira Internacional (Ao Vivo) em sua primeira indicação ao Grammy Latino. Em entrevista à CARAS Brasil, a jovem artista ressaltou a importância da nova conquista e mandou recado: "Reconhecimento de muita dedicação".

“Algumas das minhas músicas falam sobre o poder feminino, sobre a força da mulher no sertanejo e na música em geral. Para mim, como mulher, conquistar um Grammy Latino é uma honra imensa", reforçou. "Este prêmio representa o reconhecimento de uma trajetória de muita dedicação e o fruto de um trabalho feito muito com amor. Ainda estou sem acreditar!”, festejou na ocasião.

Enquanto estava em Los Angeles, aqui no Brasil, a cantora ganhou a torcida e a comemoração acalorada do namorado, Gustavo Mioto: "Hoje é o dia que você anota mais um pedaço da história no mundo. Mais uma vez você leva o sertanejo para o planeta", declarou o artista orgulhoso.

Leia também: Boicote? Ana Castela aponta situação estranha nos bastidores do Grammy Latino