Boicote? Ana Castela aponta situação estranha nos bastidores do Grammy Latino

A cantora Ana Castela revela situação suspeita que aconteceu nos bastidores do Grammy Latino: ‘Foi muita loucura’

A cantora Ana Castela ganhou um troféu no Grammy Latino de 2024, mas confessou que não foi fácil chegar ao local da premiação após uma confusão de horários. A estrela levantou uma suspeita sobre quem passou o horário errado para ela, que precisou rezar para chegar no horário certo e não se atrasar.

“A gente tava achando que alguém queria boicotar. A gente chegou em cima, faltando 15 minutinhos pra ser a nossa categoria. A hora que a gente chegou, a moça falou: ‘Meu Deus, você precisa subir logo’. Falou em inglês, né? O moço traduziu. Aí eu subi. Dentro do carro eu estava rezando para Deus me dar tempo, para dar tempo de chegar. Falei: ‘Vou manter a calma, não vou ficar ansiosa, vou ficar tranquila’. A hora que eu sentei no banco do Grammy, eu comecei a tremer muito. Aí parece que a minha ansiedade descarregou tudinho em mim naquela hora”, afirmou em entrevista no podcast Podpah.

Então, a morena revelou sua suspeita. “Era eu rezando de um lado, Bruna rezando de outro, conversando no celular. Mas juro, foi… Foi muita loucura. Porque passaram o horário pra gente e não era esse horário, era bem mais cedo que esse horário”, afirmou.

Gustavo Mioto celebrou conquista da namorada

O cantor Gustavo Mioto ficou radiante ao ver a namorada, a cantora Ana Castela, vencer em uma das categorias do Grammy Latino em novembro. Ele fez questão de parabenizá-la publicamente nas redes sociais.

O artista fez um post com uma foto deles no dia a dia e falou sobre o orgulho de vê-la conquistar algo importante na carreira dela.

"Ela já falou… nome dela é Ana Flávia Castela, e aqui é Brasil... Sempre vou repetir, que bom q é você ali. Dá licença que essa gata tem um Grammy! Ps: a segunda foto era uma ligação mas minha cara não tava boa", disse ele.

Ana Castela venceu na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja.