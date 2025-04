DJ GBR conta bastidores de festival e revela apoio da família: 'Sempre comigo'

Em entrevista à CARAS Brasil, o DJ GBR detalha os bastidores de seu show no Lollapalooza e revela novos projetos para os próximos meses

Foi como DJ GBR que Gabriel Goulart (23) ganhou as festas de todo o Brasil. Sensação entre os universitários, o músico se apresentou pela segunda vez no Lollapalooza e precisou superar um pé quebrado para subir ao palco. Apesar da "pedra no caminho" —como ele diz— o artista agradece o apoio da família, não apenas no show da última sexta-feira, 28, mas em toda sua carreira.

"Eles estão sempre comigo, em tudo. Graças a Deus a família está bem, todo mundo morando bem, vestindo uma roupa boa e comendo uma comida boa", começa o DJ GBR , em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, concedida nos bastidores do festival musical. "Lógico, quando a gente é muito novo e fala para a mãe 'quero ser um DJ de funk', ela fica preocupada. Mas é normal."

O músico diz que sua mãe ficou em casa, em São José dos Campos, cidade no interior de São Paulo, com sua irmã mais nova, já seu pai, o acompanhou no show no festival. Um dia antes da apresentação, GBR quebrou o pé, porém, deixar de fazer a apresentação não passou pelos seus planos.

"Isso não pode abalar, não. Deu para tocar, fazer um show da hora. Essas coisas vêm mesmo como uma pedra no caminho... e nós temos que chutar todas", completa ele, em tom de brincadeira. O DJ diz que o show foi bastante marcante, ao ver que o estilo que ele foi pioneiro, em 2018, invadiu um dos maiores festivais de música do país.

"Realizei um sonho vendo a galrea pulsando, cantando as minhas músicas. Espero voltar mais vezes". Para os próximos meses, ele diz que os fãs podem esperar dois álbuns inéditos, e revela que quem acompanhou o show no Lollapalooza já teve alguns spoilers das novas músicas.

"Tenho dois álbuns para serem lançados, um de House Music e um de Funk. Já estamos na parte burocrática, serão lançados nos próximos meses. Muitas músicas que eu toquei no show serão lançados nesses álbuns."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO DJ GBR EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: