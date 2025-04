Wagner Barreto compartilha sonho para os dez anos de carreira: 'Além da minha voz'

Em entrevista à CARAS Brasil, Wagner Barreto, o primeiro campeão do The Voice Kids, fala de mudança de vida através da música e revela sonho para o futuro

WagnerBarreto (24) alcançou reconhecimento nacional ao participar do reality musical The Voice Kids em 2016. Além de levar a sua voz para o grande público, o jovem cantor conquistou o grande prêmio e viu as portas da indústria musical serem abertas para a sua arte. Em 2025, o artista completa dez anos de uma carreira que começou pouco antes do reality. Em entrevista à CARAS Brasil, ele compartilha sonho para esse momento especial: "Além da minha voz", declara.

Caminho na música

De uma ilha sem energia elétrica, Wagner Barreto viu sua vida mudar radicalmente ao pisar nos palcos do The Voice Kids e se tornar um dos grandes destaques da competição. Mas o reality foi apenas o início de sua trajetória. Em 2025, ele comemora dez anos de carreira, marcados por amadurecimento musical, novas oportunidades e sonhos que vão muito além da voz que o tornou famoso.

"Quando olho para trás e vejo tudo o que vivi nesses 10 anos, sinto uma gratidão enorme. A música transformou minha vida e me trouxe oportunidades que eu jamais imaginaria. Sei que estou no meu melhor momento desses últimos anos", reflete o cantor.

Se antes a música era guiada apenas pela emoção, hoje Wagner equilibra arte e estratégia. O aprendizado sobre o mercado musical o levou a compreender como entregar seu trabalho ao público sem perder a identidade. "Meu processo criativo amadureceu bastante. Hoje, aprendi a entender o que o público gosta e como entregar isso sem perder minha essência", comenta.

Mercado digital

Ele também destaca a importância das redes sociais para a divulgação da música. "O digital mudou tudo! Qualquer um pode lançar uma música, mas isso não significa que será fácil ter destaque. A concorrência é enorme, então é preciso estratégia, investimento e muito trabalho."

A parceria recente com o ator e influenciador Júlio Rocha (45) reforça a conexão de Wagner com as redes e o público online. "Ele me ensinou muito sobre presença online, e percebi como essas parcerias podem ampliar meu alcance", afirma.

O cantor também ressalta que seu contato com os fãs é fundamental e, nas redes sociais, ainda mais próximo. "Gosto de misturar humor, bastidores e momentos da minha vida. Sei que o público quer ver além da música, e isso cria um laço forte."

Laços do The Voice Kids

Mesmo após quase uma década de sua vitória, o The Voice Kids segue sendo um marco em sua história. "O que mais me marcou foram os bastidores. O apoio que dávamos um ao outro, os momentos em que nos reuníamos para cantar juntos no hotel... Foi ali que percebi que a música ia muito além da competição", relembra Wagner, que ainda carrega algumas das amizades daquela época.

E um dos grandes sonhos para celebrar seus 10 anos de carreira tem ligação direta com essa fase. "Gostaria muito de contar com a presença de um dos meus tutores no The Voice Kids. O Victor e o Leo sempre tiveram um enorme respeito pelo início da minha trajetória", revela.

Novos sonhos

Para marcar essa década de carreira, Wagner prepara projetos especiais. "Tem o ‘Sertanejo Sinfônico’, que me deixa muito empolgado. Quero trazer novas músicas e, quem sabe, até um documentário contando essa trajetória", adianta.

Mas seus planos vão ainda mais longe. "Me vejo ainda mais realizado na música, mas também expandindo para outros projetos, seja no digital, nos negócios ou no cinema. Quero levar minha música para mais lugares, talvez até conquistar um espaço no mercado internacional."

A paixão pela música segue sendo o motor de sua história, mas Wagner quer deixar um legado que ultrapasse as notas musicais. "Meu maior sonho é continuar tocando o coração das pessoas, não importa onde. Quero que minha história inspire outros artistas a acreditarem em seus sonhos. Mais do que minha voz, quero que meu trabalho tenha um impacto real", conclui.

