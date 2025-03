Luan Santana faz homenagem para a filha no último show da turnê

Luan Santana reúne os fãs para o show de despedida da turnê ‘Luan City The End’ em São Paulo e fala sobre a filha, Serena, de 3 meses

O cantor Luan Santana agitou um estádio em São Paulo com o show de despedida da turnê Luan City The End na noite deste sábado, 29. Ele cantou músicas clássicas do seu repertório da carreira de sucesso e deixou os fãs encantados com seu desempenho no palco. Inclusive, ele fez homenagem para a filha, Serena, de 3 meses, fruto do casamento com Jade Magalhães.

Durante o show, o artista usou uma tiara com o nome da filha e também falou que estava de olho na bebê antes de subir ao palco.

Ao ouvir a plateia gritando o nome da filha, ele contou: “A bichinha está dormindo gostoso lá em casa! A gente estava vendo ela antes do show, acompanhando a babá eletrônica, na câmera que a gente tem no quarto dela, dormindo… E é a coisa mais linda do mundo. Enquanto nós estamos aqui festejando, a bichinha está no 15º sono. Mas pode ter certeza de que ela está sentindo o amor e a energia de vocês daqui”, afirmou.

O show desta noite aconteceu com os ingressos esgotados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Luan Santana - Foto: Will Dias / Brazil News

Luan Santana - Foto: Will Dias / Brazil News

Luan Santana - Foto: Van Campos / AgNews

Jade Magalhães - Foto: Will Dias / Brazil News

Bruna Santana - Foto: Will Dias / Brazil News

Luan Santana com a filha

Recentemente, o cantor Luan Santana compartilhou uma nova foto com sua filha recém-nascida, Serena. Sentado em uma varanda, Luan segurou a pequena no colo, olhando-a com um olhar afetuoso e cheio de amor.

Na legenda da publicação, o cantor escreveu: “…por tudo que é mais sagrado”, demonstrando o quanto sua família é importante para ele. Os fãs ficaram em êxtase, deixando muitos comentários. “A foto da Serena foi tudo!”, escreveu uma internauta. Outra seguidora comentou: “Eu sou tão sortuda por ver você com uma família maravilhosa”.

O cantor Luan Santana com sua filha, Serena, no colo. Que fofura! - Foto: Reprodução/Instagram

Leia também: Esposa de Luan Santana celebra os 3 meses da filha. Veja o tema