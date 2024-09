Ticiane Pinheiro opina sobre rachaduras no bolo de Rafaella Justus: 'Amei'

Bolo de Rafaella Justus seguiu estilo moderno, sofisticado, romântico e 'rachaduras' chamaram a atenção; Ticiane Pinheiro opina sobre detalhe

O bolo da festa de Rafaella Justus foi um dos destaques do evento com decoração luxuosa. Todo personalizado, feito especialmente com base nos pedidos da aniversariante, o doce moderno, romântico chamou a atenção com seu detalhe diferenciado. Inclusive, Ticiane Pinheiro opinou sobre as "rachaduras".

Ao verem o detalhe diferenciado feito por todo o bolo, vários internautas questionaram se aquilo não seria um defeito. Contudo, a responsável, Mariana Franco Junqueira, logo esclareceu que o "craquelado" foi feito pensando no convite da festa da cliente e a mãe da herdeira de Roberto Justus também defendeu a amiga.

"Um bolo moderno, sofisticado, romântico, cor de rosa e decorado com rosas! Criamos um bolo único e exclusivo, aplicamos a textura do convite na finalização do bolo e uma escultura de papel de arroz, modelada com vapor de água e pintada com tons de rosa perolado e finalizamos a decoração com 15 rosas, cada uma simbolizando 1 ano de sua vida", explicou um pouco de seu trabalho.

"15 rosas representando cada ano de sua vida! Cada uma feita cuidadosamente por minha equipe, pétala por pétala, 26 pétalas em cada flor, pintadas a mão em tons de rosa claro! O bolo, que é verdadeiro e no sabor bem casado, foi escolhido pelo Roberto, e aprovado pela Rafinha, foi coberto com pasta americana simulando a textura da identidade do convite da festa, que está acontecendo agora em São Paulo", falou mais até sobre o sabor.

Nos comentários, Ticiane Pinheiro deixou seu recado para a responsável pelo bolo e docinhos: "Minha amiga é talentosa demais". Em seguida, ela falou estar sem palavras e brincou: "Maravilhoso! Amei as rachaduras".

Após a festa da filha, a apresentadora precisou se pronunciar ao ser questionada por algumas pessoas próximas por não ter enviado o convite a elas. A esposa de Cesar Tralli ainda divertiu ao contar uma gafe da caçula, Manuella, na celebração da irmã.

Leia também:Rafaella Justus presenteou suas 15 amigas com mimo de mais de R$ 600; veja

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sobremesas e Presentes! Festas e Casamentos para todo o Brasil (@marianafrancojunqueira)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sobremesas e Presentes! Festas e Casamentos para todo o Brasil (@marianafrancojunqueira)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sobremesas e Presentes! Festas e Casamentos para todo o Brasil (@marianafrancojunqueira)

Festa de Rafaella Justus

A festa de Rafaella Justus aconteceu na sexta-feira, 30, em um hotel em São Paulo. A planejadora de eventos dos famosos, Andrea Guimarães, foi a responsável por todos os detalhes. O bolo e os doces foram feitos pela confeiteira Mariana Junqueira. Os shows escolhidos foram o de Pedro Sampaio e MC Kevinho.

O convite enviado foi uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.

É bom lembrar que todos os gastos da festa, exceto vestidos e shows, pagos por Ticiane Pinheiro, foram bancados pelo pai, o empresário Roberto Justus, que dançou com a herdeira a valsa coreografada. Além do momento da valsa, a aparição surpresa de Fabiana Justus foi destaque na celebração de luxo.