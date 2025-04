Lorena Maria expõe rotina de procedimentos estéticos após dar à luz Rás

A influencer Lorena Maria celebra o retorno à rotina de autocuidados após o nascimento de Rás, em fevereiro, fruto do relacionamento dela com MC Daniel

Nesta terça-feira, 15, a influencer Lorena Maria decidiu listar os procedimentos estéticos não invasivos que procurou após o nascimento de Rás, fruto do relacionamento dela com o funkeiro MC Daniel. Em vídeo, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, a famosa surgiu em uma clínica estética conhecida pelas celebridades e celebrou o retorno ao cronograma de autocuidados.

"Vou começar a fazer meus procedimentos de pele, pele do corpo, estrias, celulite e essas coisas. E depilação, que clareia 'as partes', tem que clarear esse sovaco. Vai dar uma clareada. Estava ansiosa para poder voltar a fazer minhas coisas, meus cuidados comigo", contou a noiva do MC Daniel.

Na gestação, Lorena dividiu uma série de mudanças causadas durante o período como o ganho de peso, o aumento dos seios e estrias, que permaneceram após o nascimento do bebê.

Antes, Lorena havia ironizado os comentários de seguidores sobre o seu corpo pós-parto: "Morro com o pessoal vendo o buraquinho da celulite na minha perna e mandando: 'corpos reais existem'. Gente, eu não quero corpo real, não. Quero ser corpo irreal", divertiu-se.

Confira:

Lorena Maria celebra retorno à rotina de procedimentos estéticos nesta terça-feira, 15 pic.twitter.com/ihy2BJESWt — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 15, 2025

Lorena Maria aplica botox no rosto após dar à luz Rás

Recentemente, Lorena Maria, de 25 anos, revelou que aplicou botox no rosto um pouco mais de um mês após dar à luz Rás. Em um vídeo, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, a jovem confessou que ficou a gestação toda sem o procedimento estético e com as expressões faciais mais livres.

"Muito tempo que eu não colocava botox. Fiquei a gestação inteira cheia de expressão. Rugas nunca mais", disse na clínica de estética. Confira!

