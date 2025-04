Poliana Abritta faz aparição rara com um dos trigêmeos em shopping no RJ

A apresentadora do Fantástico, Poliana Abritta, curte passeio com a filha Manuela, de 16 anos, no Leblon, Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 15

A apresentadora Poliana Abritta, de 49 anos, foi clicada, nesta terça-feira, 15, curtindo um passeio com Manuela, um dos trigêmeos de 16 anos que teve com o ex-marido, o arquiteto Glênio Carvalho, de quem ela se separou em 2017. Na ocasião, a apresentadora do Fantástico, da TV Globo, aproveitou a folga para fazer compras no Leblon, Rio de Janeiro.

Com Glênio, Poliana ainda teve Guido e José. Discreta, Poli costuma manter a vida familiar reservada. Vale lembrar que, assim como a aparição rara com Manuela, os registros dela com o trio são raramente divulgados. Sendo o último, em 2021.

Poliana Abritta relembra luta para engravidar



Poliana Abritta enfrentou uma longa jornada para conseguir engravidar após receber o diagnóstico de endometriose. Em suas redes sociais, ela resgatou um clique com os herdeiros no colo, quando ainda eram bebês.

Além de reviver esse momento especial, a comunicadora recordou uma matéria em que participou, na qual narrou a dificuldade que enfrentou para conceber os filhos. Confira!

