BBB 25: Diego, Vitória e Renata estão no 18º paredão

Depois da eliminação de Delma no BBB 25, João Pedro se tornou o líder e Diego Hypolito, Vitória Strada e Renata foram indicados ao paredão

Na noite desta terça-feira, 15, o Top 5 do BBB 25, da Globo, teve uma noite agitada. Logo depois da eliminação de Delma, os brothers e sisters fizeram mais uma prova do líder e formaram o 18º paredão da temporada.

Quem deve ser eliminado: o 18º paredão é disputado por Diego Hypólito, Vitória Strada e Renata? Saiba como foi:

Prova do líder

Na prova do líder, os participantes tiveram que lidar com o medo de altura. Os brothers e sisters foram erguidos por um cabo para atingirem 3 alturas: 10 metros, 15 metros e 20 metros. De cada altura, eles jogaram uma almofada em direção a um campo com numerações. A missão era conseguir a maior pontuação possível.

O vencedor foi João Pedro, que teve o melhor desempenho na prova . Nesta rodada, a prova do líder teve uma consequência: a pessoa com o pior desempenho foi emparedada. Com isso, Diego Hypolito teve menos pontos e foi direto para o paredão .

Formação do paredão

Diego já estava emparedado por causa da consequência da prova do líder. Então, o líder João Pedro mandou Vitória Strada para o paredão. Por último, os participantes fizeram a votação e Renata foi a mais votada.

Desse modo, o 18º paredão é disputado por Diego Hypólito, Vitória Strada e Renata .