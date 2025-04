BBB 25: Delma é eliminada após chegar no Top 6 do reality show

Na noite desta terça-feira, 15, Delma, a sogra de Guilherme, deixou a casa do BBB 25, da Globo, após enfrentar Renata e o genro no paredão

A sister Delma foi eliminada do BBB 25, da Globo, na noite desta terça-feira, 15. Ela deixou o confinamento em um paredão contra Guilherme e Renata.

Delma recebeu 67,19% dos votos do público para ser eliminada. Ela chegou até o Top 6 do reality show e saiu apenas uma semana antes da grande final. A senhora entrou no programa junto com o genro, Guilherme, que segue no jogo.

Relembre como foi a formação do paredão da rodada

Depois da prova do líder, os brothers e sisters formaram o 17º paredão da temporada. O líder João Pedro indicou Guilherme. "Eu sei que ele me colocaria também", disse ele. Logo depois, os participantes fizeram a votação no confessionário e a mais votada foi Renata. Na dinâmica da rodada, a segunda pessoa mais votada também foi emparedada e foi a Delma.

Com isso, o 17º paredão é disputado por Guilherme, Renata e Delma.

Saiba quem votou em quem:

Guilherme votou em Renata

Diego votou em Renata

Renata votou em Delma

Vitória votou em Renata

Delma votou em Renata

