Ticiane Pinheiro é cobrada após festa de Rafaella Justus: 'Não chamou'

Pessoas conhecidas e próximas questionam Ticiane Pinheiro por não terem sido chamadas para a festa de Rafaella Justus e apresentadora responde

A apresentadora Ticiane Pinheiro foi cobrada por algumas pessoas próximas sobre não terem sido chamadas para a festa de Rafaella Justus na última sexta-feira, 30. Em seus stories na rede social, a famosa deu satisfação nesta segunda-feira, 02, e esclareceu sua seleção.

Após receber várias mensagens elogiando o evento, a esposa de Cesar Tralli contou que também recebeu questionamentos de alguns indivíduos sobre não terem recebido o convite para a celebração de luxo. A loira então esclareceu o que aconteceu e foi direta ao assunto, dizendo que a festa era de sua herdeira, e não dela.

"Muitas pessoas que eu gosto, que eu conheço, que eu já convivi na minha vida, me perguntando: 'Aí, Tici, você não me chamou', gente, a minha lista, tinha 400 convidados, a minha lista assim, família e pessoas que tiveram a ver com a Rafa, com momentos da vida dela ou mãe de amigas dela, ou amigas minhas que convivem muito com a Rafa ou que tiveram participação muito especial durante a vida dela", começou dizendo.

"Então, eu não fiz uma festa pra mim, a festa foi pra minha filha, então os meus convidados tinham a ver com a vida da Rafa e com ela, Roberto tinha os convidados dele e eu fiz assim, foi o critério pros meus convidados", declarou sobre terem mais de uma família para convidar.

Ticiane Pinheiro então disse: "E assim, desses 400 convidados que eu to falando, acho que 200 eram convidados da Rafa, 100 do Roberto, 100 meu, porque é isso, acho que a festa não é minha, porque geralmente nas minhas festas de aniversário eu convido todas as minhas amigas".

Ainda em seu stories, a apresentadora explicou o motivo de Rafaella Justus não ter usado três vestidos. A loira também divertiu ao compartilhar um momento em que a caçula, Manuella, "estragou" uma surpresa da aniversariante para os presentes no local.

Leia também:Rafaella Justus presenteou suas 15 amigas com mimo de mais de R$ 600; veja

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Festa de Rafaella Justus

A festa de Rafaella Justus aconteceu na sexta-feira, 30, em um hotel em São Paulo. A planejadora de eventos dos famosos, Andrea Guimarães, foi a responsável por todos os detalhes. O bolo e os doces foram feitos pela confeiteira Mariana Junqueira. Os shows escolhidos foram o de Pedro Sampaio e MC Kevinho.

O convite enviado foi uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.

É bom lembrar que todos os gastos da festa, exceto vestidos e shows, pagos por Ticiane Pinheiro, foram bancados pelo pai, o empresário Roberto Justus, que dançou com a herdeira a valsa coreografada. Além do momento da valsa, a aparição surpresa de Fabiana Justus foi destaque na celebração de luxo.