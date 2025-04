Giovanna Ewbank cai na risada com recado inusitado deixado pela filha na porta do quarto

Em momento divertido nas redes sociais, Giovanna Ewbank se surpreendeu com recado que Titi colou na porta do quarto: "Adolescência chegou"

Nesta terça-feira, 15, Giovanna Ewbank arrancou risadas dos seguidores ao mostrar um momento inusitado com a filha Titi, de 11 anos. A primogênita da apresentadora com Bruno Gagliasso colou um recado divertido na porta do quarto: “Titi paz!”.

Curiosa, Giovanna questionou o filho caçula. "Por que a Títi colocou isso na porta, Zyan?", perguntou ela, enquanto o caçula lia o recado. Sem perder o bom humor, ela ainda comentou: "Porque vocês estavam tocando o terror no quarto dela?".

Mesmo com o aviso, Zyan, de apenas 4 anos, não hesitou em abrir a porta, arrancando risadas da influenciadora. “A adolescência chegou, né, galera?”, brincou Giovanna Ewbank, que também é mãe de Bless, de 10 anos.

Confira:

Giovanna Ewbank se diverte com recado na porta de Titi. Foto: Reprodução/Instagram

Homenagem

No domingo, 13, Bruno Gagliasso está completando 43 anos de vida e recebeu uma homenagem emocionante de Giovanna Ewbank nas redes sociais.

"Hoje é o dia dele. Do amor da minha vida. Do pai dos meus filhos. E eu estou com o coração cheio, transbordando de gratidão e amor por dividir a vida com você meu amor. Eu não sei se você tem ideia do quanto é especial nas nossas vidas. Você transforma os nossos dias apenas por existir. Você é o cara que chega e muda tudo. Sempre para melhor! É o cara que nos faz gargalhar e ao mesmo tempo nos emocionar de alegria", começou ela.

Em seguida, a famosa ressaltou algumas qualidades do amado. "Para os nossos filhos, você é mais do que um pai, mais do que amor e segurança, você é o herói das histórias e experiências mais lindas e malucas da infância deles. Você é o cara! E para mim, você é muito mais do que o homem que eu escolhi. Você é aquele que eu continuo escolhendo todos os dias. No riso, no caos, na bagunça da rotina, no silêncio do fim do dia. Você é a minha alegria de viver. Que traz sentido para tudo! Você me dá chão, mas também me dá asas. Me lembra quem eu sou quando eu esqueço, e me levanta quando eu penso em desistir. E não tem presente no mundo que eu possa te dar hoje que seja maior do que isso estamos construindo, a nossa vida, nossa história. Ela é nossa. Só nossa! Com erros, acertos, bagunça, nossos filhos correndo pela casa, viagens, cansaço, sorrisos, rancho, um pouco de tudo e muito amor".

Por fim, Giovanna se declarou para Bruno. "Você é o meu companheiro de vida e de alma. E se eu puder te desejar alguma coisa hoje, é que você se veja com os meus olhos… e com os olhos dos nossos filhos. Porque nesses olhos, você é gigante. E infinitamente amado. Parabéns, meu amor. Que a vida continue nos surpreendendo e que a gente siga de mãos dadas, lado a lado, sendo o lar um do outro. Te amo! Do jeitinho que você é", finalizou.

