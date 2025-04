Filha de Daniella Sarahyba ganha festa luxuosa em seu aniversário de 11 anos

Nas redes sociais, a modelo Daniella Sarahyba mostrou os detalhes da festa de aniversário de 11 anos de sua filha, Rafaela

Daniella Sarahyba chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar a comemoração do aniversário de sua filha do meio, Rafaela. A menina, fruto de seu casamento com o empresário Wolff Klabin, completou 11 anos nesta segunda-feira, 14, e ganhou uma festa do pijama luxuosa.

No vídeo postado pela modelo, a aniversariante aparece sorridente ao lado da família e também de seus convidados. Depois, todas as meninas surgem usando pijamas iguais. Ao mostrar os registros, a mamãe coruja parabenizou a herdeira.

"Minha Rafinha ilumina a minha vida e de todos ao nosso redor. Ela é assim: doce, gentil, carinhosa e linda de viver. 11 anos hoje! E que privilégio meu ser sua mãe, meu amor. Que você cresça sempre muito feliz, e que com a sua pureza você conquiste tudo que desejar! Te amo, filha!", declarou a famosa na legenda da publicação.

Além de Rafaela, Daniella e Wolff também são pais de Gabriela, que fez 14 anos em outubro do ano passado, e Armando, que completou dois anos no último dia 8. Na ocasião, a modelo homenageou o herdeiro ao mostrar detalhes de seu aniversário.

Confira:

Daniella Sarahyba encanta ao exibir fotos da filha em seu Bar Mitzvah

Discreta sobre sua vida pessoal, a modelo Daniella Sarahyba encantou ao compartilhar fotos do Bar Mitzvah de sua filha mais velha, Gabriela, fruto de seu relacionamento com o empresário Wolff Klabin. Nas redes sociais, ela compartilhou alguns registros ao lado da família durante a celebração tradicional judaica.

Entre os registros compartilhados em seu perfil no Instagram, Daniella dividiu alguns dos momentos da cerimônia, que aconteceu na Associação Religiosa Israelita. A modelo encantou seus seguidores ao compartilhar cliques da iniciação da jovem ao lado de seu pai e irmãos, Rafaela e Armando. "Meu coração ainda está transbordando de orgulho, amor e alegria. Sábado foi o Bat Mitzvah da minha Gabriela. Família e fé. Obrigada família, amigos, Rabino Sergio, Morah Heni, Nina, Razan Oren, André, Carla e Sinagoga", disse a modelo. Confira a publicação!

