A apresentadora Xuxa Meneghel, de 62 anos, relembra o início do relacionamento com o ator Junno Andrade, de 61, e revela pergunta íntima feita por ele

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 62 anos, decidiu relembrar detalhes do relacionamento com o ator Junno Andrade , de 61, e revelou um episódio que aconteceu no início do namoro dos dois. Isso porque a loira contou que, quando eles se conheceram, o artista perguntou se ela tinha atração por homens.

"Ele mesmo me perguntou: 'Você gosta de homem?'. Porque minha fama para todo mundo era isso, que eu não gostava de homem", disse entrevista ao WOW Podcast, que foi ao ar nesta terça-feira, 15. "Ele é gostoso demais. Fisicamente, como mulher, ele me completa." .

A apresentadora também disse que a sua vida mudou. "Ele chegou quando a Sasha tinha 14 anos. Ela estava prestes a sair [de casa]. Eu já estava madura e com a certeza de que era isso que eu queria. Um homem que me amasse, que me desse o beijo que não tive quando eu tinha vinte e poucos anos".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Junno 🌱 (@junnoandrade)

E declarou ser grata pelo relacionamento:"Eu vejo ele nesse lugar, nesse espaço que eu sou tão grata a tudo. Não falo isso todo dia, mas sempre que eu posso eu falo: 'Obrigada por você estar na minha vida, por me aceitar do jeito que eu sou'", afirmou.

Relacionamento com Ayrton Senna

Na ocasião, Xuxa também relembrou a morte de Ayrton Senna (1960-1994), seu ex-namorado, e diz que o relacionamento a fez repensar sua vida pessoal. "Não me dei a oportunidade do cara que eu gostava até do cheiro, mais do que a ponta do nariz, e eu perdi. Será que a vida vai me dar essa oportunidade de novo?", refletiu.

E prosseguiu: "Ele foi uma pessoa que eu queria muito ter tentado, ter ficado mais, nem sei se teria dado certo. Naquele momento, eu achava que era a pessoa certa, mas no momento errado, porque eu só queria trabalhar", disse.

Confira, abaixo, a entrevista de Xuxa Meneghel na íntegra:

Leia também: