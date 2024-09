Roberto Justus ficou enroscado no vestido de Rafaella Justus em valsa; veja

Durante a valsa, que já tinha sido ensaiada com vestido, Roberto Justus ficou enroscado no look de Rafaella Justus e precisou parar os passos; veja

A festa de Rafaella Justus aconteceu na última sexta-feira, 30, em um hotel de luxo em São Paulo e apesar de ter tirado algumas tradições do evento de debutante, a jovem deixou a valsa para sua comemoração. O pai, o empresário Roberto Justus, foi um dos familiares que dançou com ela e, em sua vez, acabou tendo um imprevisto.

Mesmo tendo feito ensaios com a produção toda, inclusive com o look vestido pela aniversariante, Roberto Justus ficou enroscado na barra da saia da herdeira. Isso porque, ele foi um sapato social com fivela, o detalhe acabou enrolado no tecido do vestido rosa.

O momento em que o pai de Rafaella Justus ficou enroscado foi gravado pela confeiteira responsável pelos doces e bolo da festa, Mariana Junqueira. É bom lembrar que ela explicou as "rachaduras" do bolo da cliente.

Após a festa da filha, a Ticiane Pinheiro precisou se pronunciar ao ser questionada por algumas pessoas próximas por não ter enviado o convite a elas. A esposa de Cesar Tralli ainda divertiu ao contar uma gafe da caçula, Manuella, na celebração da irmã.

Leia também:Rafaella Justus presenteou suas 15 amigas com mimo de mais de R$ 600; veja

Festa de Rafaella Justus

A festa de Rafaella Justus aconteceu na sexta-feira, 30, em um hotel em São Paulo. A planejadora de eventos dos famosos, Andrea Guimarães, foi a responsável por todos os detalhes. O bolo e os doces foram feitos pela confeiteira Mariana Junqueira. Os shows escolhidos foram o de Pedro Sampaio e MC Kevinho.

O convite enviado foi uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.

É bom lembrar que todos os gastos da festa, exceto vestidos e shows, pagos por Ticiane Pinheiro, foram bancados pelo pai, o empresário Roberto Justus, que dançou com a herdeira a valsa coreografada. Além do momento da valsa, a aparição surpresa de Fabiana Justus foi destaque na celebração de luxo.