Pai de Manu Gavassi conta como está a filha e celebra chegada da neta

No último sábado, 5, a cantora Manu Gavassi deu à luz sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com o modelo Jullio Reis. Logo após a notícia ser divulgada, o pai da artista, Zé Luiz, celebrou a chegada da neta em conversa com a Quem.

"Estou muito feliz e mais coruja do que sempre fui", iniciou Zé Luiz. "Ela [Manu] está bem, a neném é a coisa mais fofa e cheirosa do mundo (risos), igual a mãe. Sim, sou coruja, eu sei. E segurar no colo a filha da sua filha é a experiência mais maravilhosa do mundo", completou o jornalista.

Discreto, o casal ainda não revelou o nome de sua primeira filha. Segundo Zé Luiz, a cantora fará o anúncio no momento certo e ele preferiu não adiantar como a netinha se chama.

No último dia 21, a cantora postou algumas fotos da gestação e falou sobre a possibilidade de ser as últimas fotos com barrigão. "Meu palpite é que esse é o último registro dessa gestação mágica pelas lentes do meu melhor amigo, curadoria de minha irmã e a melhor companhia do amor da minha vida na nossa nova/futura casa (que sim tem um insta, contrariando a todas as expectativas, porque me descobri uma verdadeira vendidinha por arquitetura). Nada grita mais final de gravidez e início de puerpério do que uma bela obra… Risos", falou.

O anúncio da gravidez

A gravidez foi anunciada em novembro. Na ocasião, Manu postou uma foto exibindo a barriguinha e contou que estava no quinto mês de gestação. "5 meses de (ainda mais) amor", escreveu a artista. Em maio do ano passado, a famosa anunciou que estava noiva.

